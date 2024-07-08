На Кубани второй день подряд фиксируют перебои в работе WhatsApp

В Краснодарском крае второй день подряд фиксируют жалобы пользователей на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией, запрещена в РФ). Сведения об этом опубликованы на портале «Сбой.РФ».

Ресурс уже зарегистрировал более 2,8 тыс. жалоб на работу приложения, наибольшая часть из которых приходится на Краснодарский край.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной»,— указано на портале.

Днем ранее число обращений по РФ достигало 8 тыс. На втором месте по числу обращений находится Дагестан. По данным СМИ, власти республики приступили к блокировке мессенджера из-за распространения в нем призывов к участию в экстремистской деятельности.

Анастасия Донскова

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