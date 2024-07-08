Площадь пожара в бухте Инал за ночь выросла до 1 гектара

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего вечером в бухте Инал в Туапсинском районе, достигла 1 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сигнал о возгорании сухой растительности на горе в районе центрального пляжа бухты Инал поступил спасателям 7 июля в 21:10. Тогда территория возгорания составила 6 тыс. кв. м. К тушению привлекли вертолет Ка-32, который уже сбросил более 150 куб. м воды в зону возгорания.

К тушению пожара привлечены 79 человек и 12 единиц техники, в том числе 11 сотрудников МЧС и 3 единицы пожарной техники. Накануне вечером из ближайших баз отдыха была проведена эвакуация отдыхающих.

Анастасия Донскова

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