Площадь лесного пожара под Геленджиком ночью увеличилась в 50 раз

Лесной пожар, вспыхнувший в районе поселка Джанхот (пляж Голубая Бездна) под Геленджиком, к поздней ночи 8 июля увеличился в 50 раз. Об этом сообщила пресс-служба Краевого лесопожарного центра.

Сигнал о возгорании поступил спасателям днем 7 июля. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился в лесистой части пляжа на территории площадью 1 тыс. кв. м. Уже через час пламя охватило 5 тыс. кв. м леса.

По данным ведомства, к полуночи пожар локализовали на площади 5 га. К тушению возгорания привлекли 90 человек и 23 единицы техники, а также вертолет Ка-32, который сделал 12 сбросов воды. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Ранее стало известно о возгорании лесной растительности в бухте Инал. Предположительно, огонь возник из-за использования сигнальной ракеты.

Анастасия Донскова

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