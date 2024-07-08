На Кубани и в Крыму из-за аномальной жары начались перебои с электричеством

В нескольких кубанских городах: Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Крымске, а также на территории полуострова Крым 8 июля зафиксированы отключения света из-за аварий.

По данным вице-мэра Краснодара Максима Онищенко, в краевом центре в связи с ветром и аномально высокими температурами воздуха произошли аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений на высоковольтных линиях электропередач. Без света остались более 50 улиц в Прикубанском округе.

В Анапе происходят аварийные отключения электроэнергии из-за высоких температур, сообщает муниципальный центр управления. В Геленджике в 16:15 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителей Толстого мыса. В Крымском районе из-за жары власти ввели режим повышенной готовности. В станице Динской и Новороссийске также наблюдаются перебои с электричеством.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в условиях аномально жаркой погоды увеличилась нагрузка на энергосистему региона из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования. Из-за этого происходят аварийные отключения света. Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети.

Наталья Решетняк

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