Власти Краснодара предложили перекрасить незавершенный мурал на стене МКЗ

В Краснодаре хотят перекрыть незавершенный мурал на стене здания Муниципального концертного зала новым изображением. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Мэр предложил использовать изображение с картины, которая была нарисована жителями различных регионов на выставке «Россия». Господин Наумов уточнил, что такое решение может быть принято по итогам голосования среди жителей краевого центра.

Изображение на здании МКЗ работы итальянского художника Луиджи Мариа Мураторе появилось еще в 2019 году, однако из-за коронавирусных ограничений работа так и не была завершена. В дальнейшем с предложением бесплатно обновить фасад к властям Краснодара обратился урбан-художник Георгий Куринов, имеющий ряд работ в Краснодаре, различных регионах РФ и за рубежом.

Анастасия Донскова

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