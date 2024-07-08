Жительница Адыгеи, которую ураган поднял на два метра, находится в реанимации

Жительница Адыгеи, которая пострадала во время урагана 7 июля, находится в реанимации, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на травматолога Адыгейской ЦРБ имени Батмена Михаила Калугина. По данным издания, сильный ветер поднял пострадавшую на высоту более 2 м, после чего она упала на землю и получила переломы и ушибы. Происшествие случилось на рынке возле аула Псекупс, где женщина работает продавцом.

«Мы скептически относимся к информации о том, что ветер поднял женщину на высоту двух метров, но, учитывая увечья, она действительно могла упасть с такой высоты»,— прокомментировал Михаил Калугин.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильное.

Наталья Решетняк

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