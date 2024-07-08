В Адыгее зафиксировали более 200 обращений в полицию за выходные

В Адыгее за период с 6 по 7 июля в органы внутренних дел поступило 293 обращения, среди которых в Майкопе зафиксировано — 115, в Тахтамукайском районе — 76. Наибольшее количество заявлений получено по телефону «02» — 136. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Согласно оперативным сводкам, зарегистрировали пять преступлений, из которых три были раскрыты.

Также, по данным регионального МВД, за выходные выявили пять случаев неуплаты административного штрафа в срок, по одному факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и мошенничества и два инцидента с кражей чужого имущества.

Среди прочего, арестован подозреваемый, находившийся в федеральном розыске, и найден гражданин, числившийся пропавшим без вести.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Всего было зафиксировано 422 нарушения Правил дорожного движения, из которых 20 совершены пешеходами и одно — в результате ДТП.

Нурий Бзасежев

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