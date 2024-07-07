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Коммерсантъ FM
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обновлено 17:09

Под петицией о переигровке матча Испания—Германия подписались более 340 тыс.

На сервисе Change.org появилась петиция с требованием переиграть матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии. По данным на 16:00 мск, ее подписали более 340 тыс. пользователей.

Мяч попадает в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы

Мяч попадает в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы

Фото: Lee Smith, Reuters

Мяч попадает в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы

Фото: Lee Smith, Reuters

Петиция составлена на немецком языке. Автор документа, некий Erik V, считает, что в матче было допущено много судейских ошибок. Одна из важнейших, по его мнению: не назначенный на 106 минуте пенальти в ворота Испании, когда мяч попал в руку испанского защитника Марка Кукурельи после удара немецкого полузащитника Джамала Мусиалы.

6 июля пресс-служба UEFA сообщила, что решение главного арбитра матча Энтони Тэйлора не назначать пенальти на 106 минуте является правильным. «Рука Кукурельи не находилась в неестественном положении в момент удара»,— сказали изданию The Athletic в союзе.

Сайт Change.org начал работать в феврале 2007 года. Размещенные на нем петиции не имеют юридической силы. Владельцы платформы говорят, что их идея с петициями направлена на объединение людей вокруг волнующих их проблем.

Матч между Испанией и Германией прошел 5 июля. По его итогам принимающая чемпионат Германия выбыла из турнира, а Испания стала первым полуфиналистом. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев по итогам дополнительного времени. Матч между Испанией и Францией за выход в финал пройдет 9 июля.

Подробнее о четвертьфинальной игре — в материале «Ъ» «Испанцы успели до пенальти».

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