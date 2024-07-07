Сборную Бразилии оставили без мячей

Сборную Бразилии на Кубке Америки постигла та печальная судьба, которой чудом избежали некоторые такие же скучные, как она, гранды на проходящем параллельно этому турниру чемпионате Европы. До полуфинала своего регионального первенства бразильцы не дотянули, проиграв в четвертьфинальном матче в Лас-Вегасе в серии пенальти после ничьей — 0:0 — по итогам основного времени уругвайцам, почти полтайма игравшим в меньшинстве после удаления Найтана Нандеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В матче сборных Бразилии (в желтых майках) и Уругвая было много жесткой борьбы, но практически не было осмысленных атак, а голы были забиты только в серии пенальти Фото: Robyn Beck / AFP Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: David Becker / AP Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Julio Cortez / AP Следующая фотография 1 / 7 В матче сборных Бразилии (в желтых майках) и Уругвая было много жесткой борьбы, но практически не было осмысленных атак, а голы были забиты только в серии пенальти Фото: Robyn Beck / AFP Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Reuters Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: David Becker / AP Момент матча сборных команд Бразилии и Уругвая Фото: Julio Cortez / AP

Тренеру бразильцев Доривалу Жуниору повезло хотя бы с тем, что под рукой у него была пара надежных оправданий, чуть смягчающих то впечатление, которое произвело выступление его команды на Кубке Америки. И он, конечно, после матча с уругвайцами спешил ими поделиться, напомнив, например, что вообще-то возглавил сборную лишь в январе и практически не имел времени на то, чтобы как следует протестировать сочетания и схемы: горстки товарищеских матчей для этого явно мало. К тому же его в принципе назначали, строго говоря, не столько ради сиюминутного успеха — возвращения в Бразилию титула победителя главного американского турнира, который ей достался в 2019 году, но был упущен в 2021-м, после проигрыша в домашнем финале аргентинцам, сколько ради более сложной и высокой миссии.

Нужно было как-то реформировать и реанимировать застывшего футбольного гиганта, на двух подряд мировых первенствах сходившего с дистанции в четвертьфинале и не слишком похожего на реального охотника за золотом.

При желании Доривал Жуниор мог бы еще кивнуть на восток, туда, где на противоположной от принимающих Кубок Америки США стороне Атлантики проходит сейчас европейский чемпионат. На нем тоже есть ужасно тоскливые гранды — сборные Франции, Англии. Но им как-то удалось проскочить в полуфинал — на нервах и на везении, с которым у бразильцев слегка не срослось.

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Удача им, конечно, была нужна, потому что весь турнир в головы тех экспертов, которым выпало смотреть их матчи, лезли одни и те же мрачные мысли. Скажем, насчет того, что, имея вполне убедительную линию обороны, бразильцы в кои-то веки не могут козырнуть хотя бы отдаленно соответствующей их статусу полузащитой, потому что Бруну Гимарайнш — это, конечно, не тот диспетчер, чтобы рассчитывать на постоянные обострения, на такой контроль мяча, когда не просто мало потерь, а еще и много интересных ходов. И никто, собственно, в нынешней бразильской заявке под такую важную роль не годится.

Отсюда и удивительная скромность нападения, потенциал которого — с Винисиусом, Родригу, Рафиньей,— разумеется, громаден, но никак не хочет проявляться в полной мере. А может, все дело еще в усталости этих игроков после измочаливших их клубных сезонов. На нее же часто принято ссылаться, объясняя инертность на европейском первенстве, допустим, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

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С этими проблемами сборная Бразилии кое-как — победа над слабыми парагвайцами плюс ничьи с двумя основными конкурентами, костариканцами и колумбийцами, которым удалось забить всего один гол,— преодолела групповой этап, в стартовом раунде play-off напоровшись на очень мощного соперника с игрой, пожалуй, более цельной и гармоничной. Те, кто переживал за бразильцев, надеялись, что в матче с уругвайцами их, возможно, встряхнет 18-летний вундеркинд Эндрик, которому пришлось выходить на поле из-за дисквалификации, заработанной Винисиусом. Но не встряхнул.

Бразильская атака в этой встрече снова отличалась поразительной тусклостью.

По сути, за полтора часа она создала всего один верный момент усилиями Рафиньи, который и на групповом этапе выделялся на фоне партнеров энергичностью. В том эпизоде на его пути встал вратарь Серхио Рочет.

У уругвайцев шансов, правда, было если и больше, то ненамного. Такой, чтобы рвать на себе волосы, упустив его,— также один-единственный: в первом тайме Дарвин Нуньес бил головой практически в упор и умудрился промазать. В остальное время шел жесткий (четыре десятка фолов на двоих) и не суливший фейерверка забитых мячей футбол, который в итоге вырулил к удару ногой уругвайца Найтана Нандеса, едва не сложившему пополам лодыжку Родригу. Примерно так же срубил в четвертьфинале чемпионата Европы испанца Педри немец Тони Кроос. Крооса арбитр Энтони Тейлор, изумив публику, пощадил, не предъявив ему даже желтую карточку. Рефери встречи в Лас-Вегасе Дарио Эррера честно воспользовался VAR и с чистой совестью удалил Нандеса.

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Терпеть в меньшинстве уругвайцам, однако, надо было недолго. На Кубке Америки, в отличие от чемпионата Европы, овертаймы на стадиях play-off, предшествующих финалу, не предусмотрены. Так что вскоре команды уже били послематчевые пенальти, в которых на неудачу уругвайца Хосе Марии Хименеса пришлись две бразильские — Эдера Милитана и Дугласа Луиса.

Сборная Бразилии покинула Кубок Америки, чтобы продолжать свою перестройку под мировое первенство 2026 года.

Уругвайская команда вышла в полуфинал, в котором встретится с колумбийцами. В другом полуфинальном матче сыграют сборные Аргентины и Канады. Аргентинцы, чемпионы мира, свой четвертьфинальный барьер также преодолели с огромным трудом, через перестрелку одиннадцатиметровыми после 1:1 в основное время против эквадорцев.

Алексей Доспехов