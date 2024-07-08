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Как готовят создателей ИИ-технологий будущего

Ведущие российские ИТ-компании и университеты запустили совместные программы для исследователей в сфере искусственного интеллекта

В середине июня «Яндекс», «Сбер» и четыре ведущих вуза объявили о запуске первого в России бакалавриата для создателей ИИ-технологий будущего. В этом году на новые программы, объединенные под названием AI360, в НИУ ВШЭ, ИТМО, МФТИ и Университет Иннополис поступят 100 выпускников школ с самыми высокими баллами. Чему будут учиться уникальные специалисты, которые смогут определять развитие компьютерных наук и технологий, какими качествами и навыками они должны обладать и как сегодня обстоят дела с исследованиями в сфере ИИ в России, «Ъ-Науке» рассказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

— Кто и как создает искусственный интеллект? Какими знаниями и компетенциями необходимо владеть тем, кто не просто использует технологии, но способен создавать новое в области искусственного интеллекта?

— В создании ИИ участвуют люди разных профессий: исследователи, инженеры, аналитики, менеджеры и другие специалисты.

В зависимости от роли требуются разные компетенции. Например, исследователям и разработчикам, которые создают передовые технологии, в первую очередь важно глубоко знать современные методы ИИ, математику, алгоритмы. Разработчикам, которые делают из готовых технологий продукт, нужно уметь хорошо программировать, знать и уметь применять современные готовые решения (библиотеки и фреймворки), уметь строить высоконагруженные системы.

— Где учат специалистов в области ИИ и какие специальности и направления подготовки сегодня есть в сфере искусственного интеллекта?

— Обучение зависит от требуемого уровня специалиста. Есть программы ДПО, где за очень короткий срок можно получить основные практические знания. Есть много вузов, в которых так или иначе учат специалистов по ИИ. Причем не обязательно в названии специальности будет термин ИИ. Часто это, например, прикладная математика.

Есть рейтинг вузов по обучению специалистов, который делает Альянс в сфере ИИ. В топе там ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, МГУ, МГТУ, Иннополис, УрФУ и другие университеты. Во многих из этих вузов есть совместные с «Яндексом» программы в области ИИ.

Есть и сильные магистратуры — отдельно тут хочу отметить университет Сколтех.

Ну и особняком стоит ШАД — Школа анализа данных «Яндекса». Это двухгодичная программа дополнительного образования, на которой уже 16 лет готовятся специалисты максимально высокого уровня.

— Недавно «Яндекс», «Сбер» и четыре крупнейших российских вуза объявили о запуске первого в стране ИИ-бакалавриата AI360 — программы для будущих архитекторов и исследователей искусственного интеллекта. Расскажите подробнее об этой программе: в чем ее уникальность в сравнении с другими программами, кто такие исследователи и архитекторы ИИ, чем они занимаются?

— На новой программе мы хотим готовить самых топовых специалистов для исследований и развития технологий ИИ мирового уровня. Новая программа будет опираться на углубленное изучение математики и подразумевает уже на втором курсе вывод студентов на уровень научной деятельности.

Стоит сказать, что в нашей области развитие науки и развитие передовых технологий близки до смешения. И роль каждого отдельного исследователя или архитектора ИИ очень высока. Это те люди, которые, опираясь на фундаментальные знания и последние достижения науки, двигают границы возможного в области ИИ. Таких людей нужно относительно немного, но требования к их уровню предельно высокие. Тут нужны и талант, и трудолюбие, и мощная подготовка, которую мы и собираемся давать на нашей программе.

— Зачем программа AI360 «Яндексу»? Какие задачи вы перед собой ставите?

— Значительная часть продуктов «Яндекса» основана на технологиях ИИ. Это и «Поиск», и «Алиса», и автономные транспортные средства, и машинный перевод, и прогноз погоды… Да практически все! И конкурируем мы с ведущими мировыми компаниями. А это значит, что нам нужно стараться делать лучшие в мире технологии ИИ. А основа этого — люди. И не просто люди, а самые лучшие в мире специалисты. Готовить их невероятно тяжело. Для этого необходимы совместные усилия и вузов, и лучших преподавателей, и компаний.

Кроме того, наши технологии зависят от развития мировой науки. И наша обязанность — вносить в науку свой вклад. Мы это всегда делали: «Яндекс» вошел в топ-20 компаний мира по вкладу своими исследованиями в науку в области ИИ за последние 12 лет, мы поддерживаем ученых нашей научной премией, мы делаем много совместных исследований с университетами. А теперь благодаря новой программе AI360 мы будем лучше поддерживать науку кадрами.

— В каких областях науки и для решения каких научных задач искусственный интеллект уже используется и будет применяться в будущем?

— В первую очередь ИИ используется в точных и естественных науках. И роль ИИ будет только возрастать. Мне кажется, что скоро вопрос «Где используется ИИ?» будет сравним с вопросом «Где используется математика?» или «Где используется компьютер?». А развитие больших языковых моделей серьезно улучшает применимость ИИ и для гуманитарных наук.

— Каково состояние разработки ИИ в России по сравнению с другими странами? В каких областях российские ученые и компании добились наибольших успехов и где еще предстоит работа?

— В области ИИ сложно делить достижения по странам. Достижения науки — это достояние всего мира. Но можно измерить вклад наших ученых в мировую науку в области ИИ. Он пока меньше, чем хотелось бы. И во многом потому, что в нашей науке сейчас большой дефицит кадров мирового уровня.

Что же касается внедрений, инженерии — тут у нас все относительно неплохо. У нас есть свои сильные компании, в самых технологичных программных продуктах нам удается успешно конкурировать с мировыми лидерами на своем рынке. Но, конечно, хочется гораздо большего. Хочется, чтобы наши продукты выигрывали конкуренцию не только внутри страны, но и во всем мире. А это намного тяжелее.

— Как ИИ изменит рынок труда в ближайшие годы? Какие профессии могут исчезнуть, а какие, наоборот, станут востребованными благодаря развитию ИИ?

— Я думаю, что исчезнет очень мало профессий. Возможно, вообще все профессии останутся. Но во многих областях изменятся задачи для профессионалов: важно будет не количество сделанного, а качество. На самых лучших решениях будет учиться ИИ, и именно он будет обеспечивать количество.

Думаю, что ИИ уберет из многих профессий рутину, повысив спрос на творческое решение сложных задач. Ну и, конечно, появится много новых профессий, о многих из которых мы сейчас даже не догадываемся.

Ольга Грибова

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