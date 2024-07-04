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Коммерсантъ FM
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Володин о критике Госдумы Бастрыкиным: сильный человек не будет оскорблять

На заседании Госдумы депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что российские спецслужбы должны следить за тем, чтобы носители гостайны не уезжали из России и не выдавали секретную информацию. В своей речи он косвенно упомянул высказывания главы СКР Александра Бастрыкина, назвавшего думу «государственной дурой». По словам депутата, спецслужбы должны «не думу оскорблять, а заниматься своим прямым делом». Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с депутатом, заявив, что «любое оскорбление — от слабости».

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Бывший премьер, 11 первых вице-премьеров, 28 губернаторов, носители самых сокровенных тайн, уже за кордоном. И как сообщают соцсети, находящаяся под следствием бывший замминистра обороны уже туда сбежала. Поэтому тут не только надо закон о статусе внести, а надо, чтобы спецслужбы не думу оскорбляли, а занимались своим прямым делом»,— сказал господин Коломейцев.

В ответ на это Вячеслав Володин заявил, что любое оскорбление — «от слабости и от отсутствия аргументов». «Сильный человек никогда не будет оскорблять. Вот вклад Государственной Думы, ее депутатов, в миграционную политику. Конкретный причем. Чтобы сюда приезжали люди образованные и ответственные. И относились бы к гражданам нашей страны с уважением. Это к словам, которые любят некоторые произносить»,— сказал господин Володин.

27 июня в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме Александр Бастрыкин попросил депутатов быстрее принять законы относительно мигрантов. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура»,— сказал он. В своем выступлении господин Бастрыкин указал на необходимость ужесточения миграционной политики. На слова господина Бастрыкина отреагировал Вячеслав Володин, заявивший, что председатель СКР «оскорбил народ», так как депутаты избираются гражданами РФ.

В тот же день официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Александр Бастрыкин не хотел оскорблять «народных избранников», а лишь стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. По ее словам, председатель СКР, говоря о «государственной дуре», процитировал «один из многочисленных комментариев в социальных сетях». 29 июня Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, еще раз повторил, что его слова были цитатой из социальных сетей.

Сегодня, 4 июля, комитет Госдумы по контролю направил СКР запрос, в котором попросил ведомство представить свои инициативы по изменению миграционного законодательства в стране. Депутаты попросили дать оперативный ответ, так как Госдума планирует до конца весенней сессии пригласить для обсуждения этого вопроса Александра Бастрыкина.

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