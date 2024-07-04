Обвиняемые во взятках и превышении полномочий три экс-полицейских ушли на СВО

Бывший старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу Александр Темников, обвиняемый в получении взяток и превышении должностных полномочий, отправился на Специальную военную операцию (СВО), сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. Сейчас в Ленинском районном суде Екатеринбурга проходят судебные процессы по его уголовному делу.

По данным источника «Ъ-Урал», дело Александра Темникова было приостановлено и выделено в отдельное производство, информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в Ленинском райсуде. Вместе с ним по уголовному делу проходят его подчиненные, в частности, оперуполномоченные по контролю за оборотом наркотиков Руслан Бубович, Данил Островский, Максим Попов и Николай Могильников. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что Могильников и Бубович также добровольцами отправились на СВО, на ближайшем заседании будет принято решение о приостановке их уголовного дела. Островский и Попов отказались от идеи участвовать СВО, так как решили «добиваться правды» в суде.

Напомним, по версии следствия, Александр Темников получил первую взятку в апреле 2018 года в размере 300 тыс. руб. за не привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного оборота наркотиков. Позже в 2020 году Александр Темников по аналогичной схеме получил взятки в размере 23 тыс. руб. и 50 тыс. руб.

В январе 2021 года Александр Темников и четверо его подчиненных по предварительному сговору задержали Владимира Бобряшова по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный сбыт наркотиков»). По данным следствия, они потребовали от потерпевшего 1,3 млн руб. в качестве взятки за его не привлечение к уголовной ответственности по факту сбыта наркотиков.

Полицейских, входивших в группу вымогателей, задержали в 2022 году. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Александру Темникову также предъявлено три эпизода по чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные бездействия»).

Мария Шараева

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