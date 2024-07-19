Цена повышенного спроса

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны широкие возможности для путешествий»,— говорил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета еще в 2022 году. Повышение доступности поездок стало ключевой задачей еще на этапе подготовки стартовавшего в 2021 году туристического нацпроекта. Но, во-первых, цели могут меняться, во-вторых, остается вопрос: а с чем сравнивать?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так рассуждают в профильных министерствах. «Мы видим, что цены растут. Но это не какие-то заоблачные цифры. Они явно меньше, чем рост цен на зарубежных курортах»,— цитирует ТАСС замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова из кулуаров Кавказского инвестиционного форума. Стоимость отдыха в России действительно быстро растет. Авиабилеты по стране на июль—август обходятся в среднем в 20 тыс. руб., что на 25% дороже, чем годом ранее, свидетельствуют данные «Яндекс Путешествий». Ночь в отеле подорожала на 20%, до 7,5 тыс. руб.

Выступление чиновника ожидаемо вызвало много эмоций. «То смотрите на Запад, то не смотрите… Как про зарплаты и уровень жизни, то не надо сравнивать, а если про отдых, то сравнение с западными ценами почему-то требуется»,— рассуждает один из читателей Telegram-канала «Крыша Турдома». Но более важным моментом кажется не констатация очевидного роста цен на отдых, а смена риторики.

Рассуждения о доступности путешествий внутри страны сменили заявления чиновников о неотвратимом росте цен.

Тренд вряд ли поменяется: цены подогревает спрос, номерной фонд растет сдержанно, экспериментальный курортный сбор уже в 2025 году переродится в повсеместный туристический налог. Ход событий может не нравиться потребителям, но в целом отвечает поставленной задаче: увеличить вклад туризма в ВВП. Источников органического роста внутреннего турпотока немного. Население страны заметно не увеличивается, интуристы, хотя и наращивают интенсивность поездок, массово посещать Россию пока опасаются. Остается приучить соотечественников тратить больше денег на внутренних курортах.

Задача может быть нетривиальной. Сам по себе объем внутреннего турпотока последние несколько лет рос под влиянием внешнего фактора — ограниченных возможностей для выезда. Но представление о том, что путешествия по России априори должны стоить дешевле поездок за рубеж, никуда не делось. По итогам прошлогоднего опроса ВЦИОМа, 19% респондентов отметили, что условия отдыха в России изменились в худшую сторону. Это самый высокий показатель за четыре года. Высокие цены не нравятся 22% туристов против 17% годом ранее. В таких условиях публичные заявления о неизбежном увеличении трат едва ли станут позитивным сигналом. Хотя у потребителей всегда остается вариант провести отпуск дома или на даче: именно его на предстоящее лето выбирает 81% респондентов ВЦИОМа.