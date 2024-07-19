Все объекты Олимпиады–2024
Где во Франции пройдут соревнования летних Игр
26 июля в Париже откроются XXXIII летние Олимпийские игры. Столица Франции примет главное спортивное событие планеты уже третий раз. И хотя последние Игры проходили там 100 лет назад, большинство медалей Олимпиады–2024 будет разыграно на давно существующих площадках. Где будут соревноваться атлеты — в материале «Ъ».
«Стад де Франс» (фр. Stade de France)
- Место: Сен-Дени (~9 км от Парижа)
- Вместимость: от 75 до 81 тыс. человек
- Соревнования: церемония закрытия, легкая атлетика, регби-7
Самый большой стадион во Франции. Построен для чемпионата мира по футболу 1998 года. Домашняя арена футбольной и регбийной национальных команд. Принимал финал чемпионата Европы по футболу 2006 года, трижды — финалы Лиги чемпионов UEFA.
Центр водных видов спорта (Centre aquatique)
- Место: Сен-Дени (~9 км от Парижа)
- Вместимость: 5 тыс. человек
- Соревнования: синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду
Единственный объект, построенный специально к Олимпиаде. Включает два 50-метровых бассейна (крытый и открытый), а также бассейн для дайвинга и водного поло. Соединен с находящимся рядом «Стад де Франс» пешеходным мостом.
«Парк де Пренс» (Parc des Princes)
- Место: Париж
- Вместимость: 48 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Домашний стадион футбольного клуба ПСЖ. Построен в 1897 году, изначально использовался как велодром, до 1967-го принимал финишные этапы «Тур де Франс». В 1972 году был реконструирован. Здесь проходили финалы чемпионатов Европы 1960 и 1984 годов, матчи Евро-2016.
Арена «Берси» (Bercy Arena)
- Место: Париж
- Вместимость: от 7 до 20 тыс. человек
- Соревнования: баскетбол, спортивная гимнастика, прыжки на батуте
Построена в 1983 году по проекту архитектора Жана Пруве. Известна своей пирамидальной формой и газоном на стенах. Принимает самые разные спортивные соревнования — от настольного тенниса до мотокросса.
Стадион «Ролан Гаррос» (Stade Roland Garros)
- Место: Париж
- Вместимость главного корта: 15 тыс. человек
- Соревнования: теннис, бокс
Построен в 1928 году к финалу Кубка Дэвиса. Назван в честь пионера французской авиации, погибшего в Первой мировой войне. Неоднократно перестраивался. Включает 18 глиняных кортов, центральный — имени теннисиста Филиппа Шатрие — оснащен раздвижной крышей.
Выставочный центр «Порт-де-Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles)
- Место: Париж
- Вместимость: 12 тыс. человек
- Соревнования: волейбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, гандбол
Построен в 1923 году для проведения Парижской торговой ярмарки. Площадь — 213 тыс. кв. м. Состоит из 7 павильонов, ежегодно принимает более 200 выставок и других мероприятий. На время Игр получил название «Париж Юг».
Марсово поле (Champ de Mars)
- Место: Париж
- Вместимость: до 13 тыс. человек
- Соревнования: пляжный волейбол
Специально к Олимпиаде у подножия Эйфелевой башни возведена временная открытая арена для проведения соревнований по пляжному волейболу. После окончания Игр она будет разобрана.
«Гран-Пале-Эфемер» (Grand Palais Ephemere)
- Место: Париж
- Вместимость: 8 тыс. человек
- Соревнования: борьба, дзюдо
В 2021 году на южном конце Марсова поля был построен «эфемерный» Большой Дворец для проведения выставок на время реконструкции настоящего дворца («Гран-Пале»). После соревнований здание будет демонтировано.
Большой дворец (Grand Palais)
- Место: Париж
- Вместимость: 8 тыс. человек
- Соревнования: фехтование, тхэквондо
Построен для Всемирной выставки 1900 года. Получил известность благодаря величественному нефу и стеклянной крыше. Общий вес конструкции из стали превышает 9 тыс. тонн. К проведению Олимпиады впервые реконструирован.
Эспланада Дома инвалидов (Hotel des Invalides)
- Место: Париж
- Вместимость: 8 тыс. человек
- Соревнования: стрельба из лука, шоссейные гонки, легкая атлетика
Богодельня для увечных солдат, известная как Дом инвалидов, была построена в 1687 году. Тогда пространство перед дворцом использовалось для торжественных мероприятий. Для Игр на эспланаде возведены временные трибуны.
Арена «Порт-де-ла-Шапель» (Porte de La Chapelle Arena)
- Место: Париж
- Вместимость: 8 тыс. человек
- Соревнования: бадминтон, художественная гимнастика
Построена в 2024 году за €125 млн. Домашняя площадка баскетбольного клуба Paris. Спроектирована в экостиле: фасад облицован алюминием и покрыт зеленью. Коммерческое название — Adidas Arena.
Мост Александра III (Pont Alexandre-III)
- Место: Париж
- Вместимость: 1 тыс. человек
- Соревнования: триатлон, шоссейные гонки, марафонское плавание
Мост, построенный ко Всемирной выставке 1900 года, станет финишной точкой сразу нескольких соревнований — от велогонок до плавания. Рядом возведены временные трибуны, которые будут разобраны после завершения Игр.
Площадь Трокадеро (Place du Trocadero)
- Место: Париж
- Вместимость: 3 тыс. человек
- Соревнования: легкая атлетика, шоссейные гонки
Во время Олимпиады площадь, с которой открывается самый известный вид на Эйфелеву башню, станет одной из точек, через которую пройдет маршрут марафонского забега, а также другие соревнования. Временные трибуны будут демонтированы после завершения Игр.
Парижская ратуша (Hotel de Ville)
- Место: Париж
- Вместимость: 3 тыс. человек
- Соревнования: легкая атлетика
От мэрии Парижа стартует главный забег на длинные дистанции — марафон. Он пройдет через девять городов — до Версаля и обратно — и завершится у эспланады Дома инвалидов. Забег будет посвящен «походу на Версаль» 5 октября 1789 года — одному из знаковых эпизодов Французской революции.
Площадь согласия (Place de la Concorde)
- Место: Париж
- Вместимость: 30 тыс. человек
- Соревнования: баскетбол 3x3, BMX-фристайл, брейкданс, скейтбординг
Крупнейшая площадь столицы, известная проведением публичных казней во времена Французской революции, в том числе короля Людовика XVI, превратилась в открытую арену, которая практически без перерыва будет принимать соревнования новых и относительно новых олимпийских дисциплин. После Игр все конструкции будут демонтированы.
Стадион «Ив дю Мануар» (Stade Yves-du-Manoir)
- Место: Коломб (~10 км от Парижа)
- Вместимость: 15 тыс. человек
- Соревнования: хоккей на траве
Построен в 1907 году, назван в честь французского регбиста. Являлся центральным стадионом Олимпиады 1924 года: здесь прошла церемония открытия и турнир по легкой атлетике. До строительства «Парк де Пренс» выступал одной из главных арен Франции.
Арена «Пари-Ла-Дефанс» (Paris La Defense Arena)
- Место: Нантер (~11 км от Парижа)
- Вместимость: 17 тыс. человек
- Соревнования: плавание, водное поло
Открыта в 2017 году. Домашняя площадка регбийного клуба «Расинг 92». До ее появления крупнейшим крытым стадионом Европы считался «Олимпийский» в Москве. Благодаря модульной конструкции может принимать соревнования по водным видам спорта.
Центр скалолазания в Ле Бурже (Le Bourget Sport climbing venue)
- Место: Ле Бурже (~13 км от Парижа)
- Вместимость: 6 тыс. человек (по 3 тыс. сидячих и стоячих мест)
- Соревнования: спортивное скалолазание
Спортивный парк в Ле Бурже был открыт в 1982 году. Специально к Играм его реконструировали, разместив там пять скалодромов: один в помещении и четыре на открытом воздухе.
Выставочный центр «Пари-Норд Вильпент» (Parc des Expositions de Villepinte)
- Место: Вильпент (~18 км от Парижа)
- Вместимость: 6 тыс. человек
- Соревнования: бокс, современное пятиборье
Крупнейший выставочный центр Франции, открыт в 1982 году. Включает восемь залов общей площадью 246 тыс. кв. м. На время Игр превращен в модульный спортивный объект — арену «Париж Север».
Морской стадион «Иль-де-Франс» (Nautical Stadium of Ile-de-France)
- Место: Вэр-сюр-Марн (~20 км от Парижа)
- Вместимость: 24 тыс. человек
- Соревнования: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом
Построен в 2019 году по проекту архитектурного бюро Auer+Weber+Assoziierte. Включает трассы для гребного слалома и академической гребли, а также канал для гребли на байдарках и каноэ длиной 2,2 км.
Сады Версальского дворца (The Chateau de Versailles)
- Место: Версаль (~22 км от Парижа)
- Вместимость: до 40 тыс. человек
- Соревнования: конный спорт, современное пятиборье
На территории национального музея, с 1682 года выступавшего официальной резиденцией французских королей, возведена временная открытая арена с боковыми трибунами. После проведения соревнований конструкция будет демонтирована.
Холм Эланкур (Elancourt Hill)
- Место: Эланкур (~25 км от Парижа)
- Вместимость: 15 тыс. человек (из них 12 тыс. стоячих мест)
- Соревнования: маунтинбайк
Искусственный холм расположен на месте бывших карьеров по добыче песчаника, превратившихся в свалку. Рекультивация проведена в 1980-х. Высочайшая точка парижского региона (231 м). 95% трассы проходят по уже существующим дорожкам парка.
Национальный гольф-центр (Le Golf National)
- Место: Гюйанкур (~30 км от Парижа)
- Вместимость: 33 тыс. человек (30 тыс. стоя)
- Соревнования: гольф
Центр площадью 139 га открыт в 1991 году. Включает два 18-луночных поля и 7-луночное — для начинающих. Принимает ежегодный Открытый чемпионата Франции, а также другие крупные соревнования. Например, Кубок Райдера-2018.
Велодром «Сен-Кантен-ан-Ивелин» (Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines)
- Место: Монтиньи-ле-Бретонне (~80 км от Парижа)
- Вместимость: 5 тыс. человек
- Соревнования: трековые гонки
Открыт в 2014 году. Оборудован трассой длиной 250 м и шириной 8 м из сибирской сосны. Штаб-квартира французской федерации велоспорта и тренировочный центр национальной команды. В 2015 и 2022 году принимал чемпионат мира по трековому велогонкам.
BMX-стадион «Сен-Кантен-ан-Ивелин» (Saint-Quentin-en-Yvelines BMX Stadium)
- Место: Монтиньи-ле-Бретонне (~80 км от Парижа)
- Вместимость: 3 тыс. человек
- Соревнования: BMX-мотокросс
Часть комплекса «Сен-Кантен-ан-Ивелин». В обычное время крытая арена доступна всем любителям велоспорта. Перестроена специально к Олимпиаде. Для зрителей возведены временные трибуны.
Стадион «Пьер Моруа» (Stade Pierre-Mauroy)
- Место: Вильнев-д`Аск (~6 км от Лилля)
- Вместимость: 27 тыс. человек
- Соревнования: баскетбол, гандбол
Открыт в 2012 году, домашняя арена футбольного клуба «Лилль». Благодаря адаптируемой планировке способен принимать соревнования по теннису (Кубок Дэвиса в 2014 и 2017 годах), баскетболу (чемпионат Европы-2015) и гандболу (чемпионат мира-2017). Оснащен раздвижной крышей.
Национальный стрелковый центр (Centre National de Tir)
- Место: Шатору
- Вместимость: 3,5 тыс. человек
- Соревнования: стрельба
Открыт в 2018 году. Один из крупнейших центров в Европе. Занимает территорию площадью 78 га. Позволяет заниматься 12 стрелковыми дисциплинами.
Стадион «Божуар — Луи Фонтено» (Stade de la Beaujoire — Louis Fonteneau)
- Место: Нант
- Вместимость: 37 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Построен к чемпионату Европы по футболу 1984 года, домашняя арена команды «Нант». Назван в честь бывшего президента клуба. Также принимал матчи ЧМ-1998 и чемпионат мира по регби 2007 года.
Стадион «Матмют Атлантик» (Matmut Atlantique)
- Место: Бордо
- Вместимость: 42 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Построен к Евро-2016, домашняя арена футбольного клуба «Бордо». Оборудован солнечными панелями площадью 700 кв. м и системой очистки дождевой воды, которая используется для полива газона.
Стадион «Парк Олимпик Лион» (Parc Olympique Lyonnais)
- Место: Десин-Шарпье (~10 км от Лиона)
- Вместимость: 59 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Построен для Евро-2016. Домашняя арена футбольного клуба «Олимпик Лион». Третий по вместимости футбольный стадион Франции после «Стад де Франс» и «Велодрома».
Стадион «Жоффруа Гишар» (Stade Geoffroy-Guichard)
- Место: Сент-Этьен (~60 км от Лиона)
- Вместимость: 42 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Построен в 1931 году. Назван в честь основателя сети продуктовых магазинов «Казино». Последняя реновация прошла в 2016-м. Домашняя арена футбольного клуба «Сент-Этьен». Принимал Евро-1984, ЧМ-1998, Евро-2016, а также чемпионат мира по регби в 2007 году.
Пристань Марселя (Marseille Marina)
- Место: Марсель
- Вместимость: 12 тыс. (10 тыс. стоя)
- Соревнования: парусный спорт
Для Олимпиады на набережной Марселя было реконструировано 17 тыс. кв. м общественных пространств, а также сама акватория. Пристань вмещает до 600 яхт.
Стадион «Велодром» (Velodrome)
- Место: Марсель
- Вместимость: 67 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Открыт в 1937 году, последняя реконструкция проводилась в 2014-м. Домашняя арена футбольного клуба «Олимпик Марсель». Принимал чемпионаты мира по футболу 1938 и 1998 годов, Чемпионаты Европы 1984 и 2016 годов, а также чемпионат мира по регби 2007-го.
Стадион «Альянц Ривьера» (Allianz Riviera)
- Место: Ницца
- Вместимость: 36 тыс. человек
- Соревнования: футбол
Открыт в 2013 году. Домашняя арена футбольного клуба «Ницца». Принимал матчи Евро-2016. Включает более 10 тыс. кв. м выставочных площадей.
Серф-спот Теахупоо (Teahupo`o)
- Место: Таити
- Вместимость: 600 человек
- Соревнования: серфинг
Для соревнований по серфингу, которые вошли в программу Олимпиады второй раз в истории, на острове Таити, где высота волн достигает 7 м, были возведены временные трибуны, а также олимпийская деревня. Они будут демонтированы после завершения Игр.