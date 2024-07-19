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Коммерсантъ FM
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Все объекты Олимпиады–2024

Где во Франции пройдут соревнования летних Игр

26 июля в Париже откроются XXXIII летние Олимпийские игры. Столица Франции примет главное спортивное событие планеты уже третий раз. И хотя последние Игры проходили там 100 лет назад, большинство медалей Олимпиады–2024 будет разыграно на давно существующих площадках. Где будут соревноваться атлеты — в материале «Ъ».

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«Стад де Франс»
Центр водных видов спорта
«Парк де Пренс»
Арена «Берси»
Стадион «Ролан Гаррос»
Выставочный центр «Порт-де-‍Версаль»
Марсово поле
«Гран-‍Пале-Эфемер»
Большой дворец
Эспланада Дома инвалидов
Арена «Порт-де-‍ла-Шапель»
Мост Александра III
Площадь Трокадеро
Парижская ратуша
Площадь согласия
Стадион «Ив дю Мануар»
Арена «Пари-‍Ла-‍Дефанс»
Центр скалолазания в Ле Бурже
Выставочный центр «Пари-‍Норд Вильпент»
Морской стадион «Иль-‍де-‍Франс»
Сады Версальского дворца
Холм Эланкур
Национальный гольф-‍центр
Велодром «Сен-‍Кантен-ан-‍Ивелин»
BMX-‍стадион «Сен-‍Кантен-ан-‍Ивелин»
Стадион «Пьер Моруа»
Национальный стрелковый центр
Стадион «Божуар — Луи Фонтено»
Стадион «Матмют Атлантик»
Стадион «Парк Олимпик Лион»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Пристань Марселя
Стадион «Велодром»
Стадион «Альянц Ривьера»
Серф-‍спот Теахупоо
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Фото: Yves Herman, Reuters

«Стад де Франс» (фр. Stade de France)

  • Место: Сен-Дени (~9 км от Парижа)
  • Вместимость: от 75 до 81 тыс. человек
  • Соревнования: церемония закрытия, легкая атлетика, регби-‍7

Самый большой стадион во Франции. Построен для чемпионата мира по футболу 1998 года. Домашняя арена футбольной и регбийной национальных команд. Принимал финал чемпионата Европы по футболу 2006 года, трижды — финалы Лиги чемпионов UEFA.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Центр водных видов спорта (Centre aquatique)

  • Место: Сен-Дени (~9 км от Парижа)
  • Вместимость: 5 тыс. человек
  • Соревнования: синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду

Единственный объект, построенный специально к Олимпиаде. Включает два 50-‍метровых бассейна (крытый и открытый), а также бассейн для дайвинга и водного поло. Соединен с находящимся рядом «Стад де Франс» пешеходным мостом.

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

«Парк де Пренс» (Parc des Princes)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 48 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Домашний стадион футбольного клуба ПСЖ. Построен в 1897 году, изначально использовался как велодром, до 1967-‍го принимал финишные этапы «Тур де Франс». В 1972 году был реконструирован. Здесь проходили финалы чемпионатов Европы 1960 и 1984 годов, матчи Евро-‍2016.

Фото: Thomas Padilla / AP

Арена «Берси» (Bercy Arena)

  • Место: Париж
  • Вместимость: от 7 до 20 тыс. человек
  • Соревнования: баскетбол, спортивная гимнастика, прыжки на батуте

Построена в 1983 году по проекту архитектора Жана Пруве. Известна своей пирамидальной формой и газоном на стенах. Принимает самые разные спортивные соревнования — от настольного тенниса до мотокросса.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Стадион «Ролан Гаррос» (Stade Roland Garros)

  • Место: Париж
  • Вместимость главного корта: 15 тыс. человек
  • Соревнования: теннис, бокс

Построен в 1928 году к финалу Кубка Дэвиса. Назван в честь пионера французской авиации, погибшего в Первой мировой войне. Неоднократно перестраивался. Включает 18 глиняных кортов, центральный — имени теннисиста Филиппа Шатрие — оснащен раздвижной крышей.

Фото: viparis.com

Выставочный центр «Порт-де-‍Версаль» (Paris Expo Porte de Versailles)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 12 тыс. человек
  • Соревнования: волейбол, тяжелая атлетика, настольный теннис, гандбол

Построен в 1923 году для проведения Парижской торговой ярмарки. Площадь — 213 тыс. кв. м. Состоит из 7 павильонов, ежегодно принимает более 200 выставок и других мероприятий. На время Игр получил название «Париж Юг».

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Марсово поле (Champ de Mars)

  • Место: Париж
  • Вместимость: до 13 тыс. человек
  • Соревнования: пляжный волейбол

Специально к Олимпиаде у подножия Эйфелевой башни возведена временная открытая арена для проведения соревнований по пляжному волейболу. После окончания Игр она будет разобрана.

Фото: Aurelien Morissard / AP

«Гран-‍Пале-Эфемер» (Grand Palais Ephemere)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 8 тыс. человек
  • Соревнования: борьба, дзюдо

В 2021 году на южном конце Марсова поля был построен «эфемерный» Большой Дворец для проведения выставок на время реконструкции настоящего дворца («Гран-‍Пале»). После соревнований здание будет демонтировано.

Фото: Yoan Valat, Pool / AP

Большой дворец (Grand Palais)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 8 тыс. человек
  • Соревнования: фехтование, тхэквондо

Построен для Всемирной выставки 1900 года. Получил известность благодаря величественному нефу и стеклянной крыше. Общий вес конструкции из стали превышает 9 тыс. тонн. К проведению Олимпиады впервые реконструирован.

Фото: Christophe Ena / AP

Эспланада Дома инвалидов (Hotel des Invalides)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 8 тыс. человек
  • Соревнования: стрельба из лука, шоссейные гонки, легкая атлетика

Богодельня для увечных солдат, известная как Дом инвалидов, была построена в 1687 году. Тогда пространство перед дворцом использовалось для торжественных мероприятий. Для Игр на эспланаде возведены временные трибуны.

Фото: Miguel Medina / AFP

Арена «Порт-де-‍ла-Шапель» (Porte de La Chapelle Arena)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 8 тыс. человек
  • Соревнования: бадминтон, художественная гимнастика

Построена в 2024 году за €125 млн. Домашняя площадка баскетбольного клуба Paris. Спроектирована в экостиле: фасад облицован алюминием и покрыт зеленью. Коммерческое название — Adidas Arena.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Мост Александра III (Pont Alexandre-‍III)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 1 тыс. человек
  • Соревнования: триатлон, шоссейные гонки, марафонское плавание

Мост, построенный ко Всемирной выставке 1900 года, станет финишной точкой сразу нескольких соревнований — от велогонок до плавания. Рядом возведены временные трибуны, которые будут разобраны после завершения Игр.

Фото: Fabrizio Bensch , Reuters

Площадь Трокадеро (Place du Trocadero)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 3 тыс. человек
  • Соревнования: легкая атлетика, шоссейные гонки

Во время Олимпиады площадь, с которой открывается самый известный вид на Эйфелеву башню, станет одной из точек, через которую пройдет маршрут марафонского забега, а также другие соревнования. Временные трибуны будут демонтированы после завершения Игр.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Парижская ратуша (Hotel de Ville)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 3 тыс. человек
  • Соревнования: легкая атлетика

От мэрии Парижа стартует главный забег на длинные дистанции — марафон. Он пройдет через девять городов — до Версаля и обратно — и завершится у эспланады Дома инвалидов. Забег будет посвящен «походу на Версаль» 5 октября 1789 года — одному из знаковых эпизодов Французской революции.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Площадь согласия (Place de la Concorde)

  • Место: Париж
  • Вместимость: 30 тыс. человек
  • Соревнования: баскетбол 3x3, BMX-‍фристайл, брейкданс, скейтбординг

Крупнейшая площадь столицы, известная проведением публичных казней во времена Французской революции, в том числе короля Людовика XVI, превратилась в открытую арену, которая практически без перерыва будет принимать соревнования новых и относительно новых олимпийских дисциплин. После Игр все конструкции будут демонтированы.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Стадион «Ив дю Мануар» (Stade Yves-du-‍Manoir)

  • Место: Коломб (~10 км от Парижа)
  • Вместимость: 15 тыс. человек
  • Соревнования: хоккей на траве

Построен в 1907 году, назван в честь французского регбиста. Являлся центральным стадионом Олимпиады 1924 года: здесь прошла церемония открытия и турнир по легкой атлетике. До строительства «Парк де Пренс» выступал одной из главных арен Франции.

Фото: Thomas Padilla / AP

Арена «Пари-‍Ла-‍Дефанс» (Paris La Defense Arena)

  • Место: Нантер (~11 км от Парижа)
  • Вместимость: 17 тыс. человек
  • Соревнования: плавание, водное поло

Открыта в 2017 году. Домашняя площадка регбийного клуба «Расинг 92». До ее появления крупнейшим крытым стадионом Европы считался «Олимпийский» в Москве. Благодаря модульной конструкции может принимать соревнования по водным видам спорта.

Фото: Miguel Medina / AFP

Центр скалолазания в Ле Бурже (Le Bourget Sport climbing venue)

  • Место: Ле Бурже (~13 км от Парижа)
  • Вместимость: 6 тыс. человек (по 3 тыс. сидячих и стоячих мест)
  • Соревнования: спортивное скалолазание

Спортивный парк в Ле Бурже был открыт в 1982 году. Специально к Играм его реконструировали, разместив там пять скалодромов: один в помещении и четыре на открытом воздухе.

Фото: viparis.com

Выставочный центр «Пари-‍Норд Вильпент» (Parc des Expositions de Villepinte)

  • Место: Вильпент (~18 км от Парижа)
  • Вместимость: 6 тыс. человек
  • Соревнования: бокс, современное пятиборье

Крупнейший выставочный центр Франции, открыт в 1982 году. Включает восемь залов общей площадью 246 тыс. кв. м. На время Игр превращен в модульный спортивный объект — арену «Париж Север».

Фото: Sophie Garcia / AP

Морской стадион «Иль-‍де-‍Франс» (Nautical Stadium of Ile-‍de-‍France)

  • Место: Вэр-‍сюр-‍Марн (~20 км от Парижа)
  • Вместимость: 24 тыс. человек
  • Соревнования: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом

Построен в 2019 году по проекту архитектурного бюро Auer+Weber+Assoziierte. Включает трассы для гребного слалома и академической гребли, а также канал для гребли на байдарках и каноэ длиной 2,2 км.

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Сады Версальского дворца (The Chateau de Versailles)

  • Место: Версаль (~22 км от Парижа)
  • Вместимость: до 40 тыс. человек
  • Соревнования: конный спорт, современное пятиборье

На территории национального музея, с 1682 года выступавшего официальной резиденцией французских королей, возведена временная открытая арена с боковыми трибунами. После проведения соревнований конструкция будет демонтирована.

Фото: Julian Finney / Getty Images

Холм Эланкур (Elancourt Hill)

  • Место: Эланкур (~25 км от Парижа)
  • Вместимость: 15 тыс. человек (из них 12 тыс. стоячих мест)
  • Соревнования: маунтинбайк

Искусственный холм расположен на месте бывших карьеров по добыче песчаника, превратившихся в свалку. Рекультивация проведена в 1980-‍х. Высочайшая точка парижского региона (231 м). 95% трассы проходят по уже существующим дорожкам парка.

Фото: Aurelien Morissard / AP

Национальный гольф-‍центр (Le Golf National)

  • Место: Гюйанкур (~30 км от Парижа)
  • Вместимость: 33 тыс. человек (30 тыс. стоя)
  • Соревнования: гольф

Центр площадью 139 га открыт в 1991 году. Включает два 18-‍луночных поля и 7-‍луночное — для начинающих. Принимает ежегодный Открытый чемпионата Франции, а также другие крупные соревнования. Например, Кубок Райдера-‍2018.

Фото: Michael Madrid / USA TODAY Sports / Reuters

Велодром «Сен-‍Кантен-ан-‍Ивелин» (Velodrome de Saint-Quentin-en-‍Yvelines)

  • Место: Монтиньи-ле-‍Бретонне (~80 км от Парижа)
  • Вместимость: 5 тыс. человек
  • Соревнования: трековые гонки

Открыт в 2014 году. Оборудован трассой длиной 250 м и шириной 8 м из сибирской сосны. Штаб-квартира французской федерации велоспорта и тренировочный центр национальной команды. В 2015 и 2022 году принимал чемпионат мира по трековому велогонкам.

Фото: Thomas SAMSON / AFP

BMX-‍стадион «Сен-‍Кантен-ан-‍Ивелин» (Saint-‍Quentin-en-‍Yvelines BMX Stadium)

  • Место: Монтиньи-ле-‍Бретонне (~80 км от Парижа)
  • Вместимость: 3 тыс. человек
  • Соревнования: BMX-‍мотокросс

Часть комплекса «Сен-‍Кантен-ан-‍Ивелин». В обычное время крытая арена доступна всем любителям велоспорта. Перестроена специально к Олимпиаде. Для зрителей возведены временные трибуны.

Фото: Michel Spingler / AP

Стадион «Пьер Моруа» (Stade Pierre-‍Mauroy)

  • Место: Вильнев-‍д`Аск (~6 км от Лилля)
  • Вместимость: 27 тыс. человек
  • Соревнования: баскетбол, гандбол

Открыт в 2012 году, домашняя арена футбольного клуба «Лилль». Благодаря адаптируемой планировке способен принимать соревнования по теннису (Кубок Дэвиса в 2014 и 2017 годах), баскетболу (чемпионат Европы-‍2015) и гандболу (чемпионат мира-‍2017). Оснащен раздвижной крышей.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Национальный стрелковый центр (Centre National de Tir)

  • Место: Шатору
  • Вместимость: 3,5 тыс. человек
  • Соревнования: стрельба

Открыт в 2018 году. Один из крупнейших центров в Европе. Занимает территорию площадью 78 га. Позволяет заниматься 12 стрелковыми дисциплинами.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Стадион «Божуар — Луи Фонтено» (Stade de la Beaujoire — Louis Fonteneau)

  • Место: Нант
  • Вместимость: 37 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Построен к чемпионату Европы по футболу 1984 года, домашняя арена команды «Нант». Назван в честь бывшего президента клуба. Также принимал матчи ЧМ-‍1998 и чемпионат мира по регби 2007 года.

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Стадион «Матмют Атлантик» (Matmut Atlantique)

  • Место: Бордо
  • Вместимость: 42 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Построен к Евро-‍2016, домашняя арена футбольного клуба «Бордо». Оборудован солнечными панелями площадью 700 кв. м и системой очистки дождевой воды, которая используется для полива газона.

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Стадион «Парк Олимпик Лион» (Parc Olympique Lyonnais)

  • Место: Десин-‍Шарпье (~10 км от Лиона)
  • Вместимость: 59 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Построен для Евро-‍2016. Домашняя арена футбольного клуба «Олимпик Лион». Третий по вместимости футбольный стадион Франции после «Стад де Франс» и «Велодрома».

Фото: Marcio Machado / Getty Images

Стадион «Жоффруа Гишар» (Stade Geoffroy-‍Guichard)

  • Место: Сент-‍Этьен (~60 км от Лиона)
  • Вместимость: 42 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Построен в 1931 году. Назван в честь основателя сети продуктовых магазинов «Казино». Последняя реновация прошла в 2016-‍м. Домашняя арена футбольного клуба «Сент-Этьен». Принимал Евро-‍1984, ЧМ-‍1998, Евро-‍2016, а также чемпионат мира по регби в 2007 году.

Фото: Daniel Cole / AP

Пристань Марселя (Marseille Marina)

  • Место: Марсель
  • Вместимость: 12 тыс. (10 тыс. стоя)
  • Соревнования: парусный спорт

Для Олимпиады на набережной Марселя было реконструировано 17 тыс. кв. м общественных пространств, а также сама акватория. Пристань вмещает до 600 яхт.

Фото: Pavel Golovkin / AP

Стадион «Велодром» (Velodrome)

  • Место: Марсель
  • Вместимость: 67 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Открыт в 1937 году, последняя реконструкция проводилась в 2014-м. Домашняя арена футбольного клуба «Олимпик Марсель». Принимал чемпионаты мира по футболу 1938 и 1998 годов, Чемпионаты Европы 1984 и 2016 годов, а также чемпионат мира по регби 2007-‍го.

Фото: VALERY HACHE / AFP

Стадион «Альянц Ривьера» (Allianz Riviera)

  • Место: Ницца
  • Вместимость: 36 тыс. человек
  • Соревнования: футбол

Открыт в 2013 году. Домашняя арена футбольного клуба «Ницца». Принимал матчи Евро-‍2016. Включает более 10 тыс. кв. м выставочных площадей.

Фото: Daniel Cole / AP

Серф-‍спот Теахупоо (Teahupo`o)

  • Место: Таити
  • Вместимость: 600 человек
  • Соревнования: серфинг

Для соревнований по серфингу, которые вошли в программу Олимпиады второй раз в истории, на острове Таити, где высота волн достигает 7 м, были возведены временные трибуны, а также олимпийская деревня. Они будут демонтированы после завершения Игр.

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Авторы-составители: Анастасия Винницкая, Ефим Брянцев

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