Не отрываясь от коллектива

Спрос на «гибкие» навыки, или soft skills, со стороны работодателей с каждым годом увеличивается. Как показало исследование, проведенное компанией «Профилум», наиболее востребованным из них, вне зависимости от отрасли, требуемого опыта работы и уровня образования кандидата, является работа в команде. При этом чем опытнее специалист, тем важнее становится наличие у него той или иной компетенции. Одной из причин возрастающего спроса на «гибкие» навыки эксперты называют развитие технологий — soft skills позволяют человеку адаптироваться к меняющемуся рынку труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Наиболее востребованными во всех отраслях «гибкими» навыками, вне зависимости от опыта и образования кандидата, являются работа в команде, грамотная речь, коммуникабельность, внимательность в деталях, ответственность и многозадачность. К таким выводам пришли аналитики компании «Профилум» (платформа профориентации), проанализировав 2,3 млн вакансий, размещенных на нескольких рекрутинговых площадках за последние полтора года в семи индустриях: IT и телекоммуникации, строительство и архитектура, промышленность (включая инженерное дело), менеджмент, медицина (медработники, без учета административного персонала), медиа и развлечения, HoReCa и туризм.

«Мы провели данное исследование для того, чтобы не только выделить наиболее востребованные soft skills в разных сегментах рынка труда, но и в целом охватить весь спектр ожидаемых работодателями "гибких" навыков, которыми должны владеть сотрудники»,— поясняет цель исследования психометрик «Профилум» Егор Сагитов. Большинство этих умений можно условно объединить в три группы: коммуникативные, аналитические и мотивационно-исполнительские, отмечает эксперт. Первая группа связана с построением социальных связей как внутри компании, так и с клиентами (работа в команде, грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность, клиентоориентированность, доброжелательность и готовность помогать другим); вторая — с обработкой информации, способностью делать обоснованные выводы и принимать рациональные решения (работа с большим объемом информации, креативность, гибкость мышления, системное, аналитическое и стратегическое мышление) и третья — с саморегуляцией, доведением работы до необходимого результата (ответственность, внимательность к деталям, ориентация на результат, многозадачность, планирование и самоорганизация), указывает он.

Умение работать в команде вошло в топ-3 во всех отраслях. «Исследования давно показывают, что в конкуренции при производстве продукта или оказании услуг выигрывают не отдельные, пусть и очень одаренные специалисты, а именно слаженные и продуктивные команды»,— говорит сооснователь и директор по разработке и исследованиям «Профилум» Виталий Алтухов. На втором месте по востребованности — грамотная устная и письменная речь, причем спрос на этот навык варьируется в зависимости от индустрии: к примеру, в области медиасферы он занимает первую строчку рейтинга, а в строительстве и промышленности — только пятое-шестое места (в зависимости от опыта и уровня образования). В индустрии медиа и развлечений одно из самых часто встречаемых требований — креативность, в сфере туризма — доброжелательность, в строительстве и промышленности — исполнительность, в IT — аналитическое мышление.

Универсальные компетенции

В «Профилум» также отмечают, что спрос на «гибкие» навыки меняется в зависимости от опыта работы. Так, с уровнем квалификации специалиста в сфере здравоохранения растет востребованность внимательности к деталям, в области промышленной индустрии — организаторских навыков, в отрасли IT — аналитического мышления и многозадачности. «"Гибкие" навыки с каждым годом, наряду с технологическими компетенциями, набирают ценность и важность в структуре запроса на рынке труда»,— говорит Виталий Алтухов. Развитие технологий способствует развитию soft skills — быстро меняющаяся экономика не позволяет научиться чему-либо раз и навсегда, теперь необходимо все время продолжать учиться и адаптироваться в новых условиях, полагает директор Центра развития карьеры Президентской академии Анна Евсюхова. «Гибкие» навыки универсальны и важны для развития любого профессионала — от менеджера до IT-специалиста, подчеркивает она.

Указанные часто встречаемые soft skills формируются у людей при получении образования и жизненного опыта, вне зависимости от профиля подготовки специалистов, и далее они используются в любой профессиональной деятельности, отмечает эксперт Лаборатории человеческого капитала при кафедре экономики труда и персонала экономического факультета МГУ им. Ломоносова, руководитель «Центра карьеры» этого факультета Ольга Золотина. «Поэтому их называют универсальными или надпрофессиональными, а в системе высшего образования — общекультурными компетенциями»,— поясняет она. Эксперт замечает, что «гибкие» навыки востребованы у работодателей на протяжении последних десяти лет, при этом ответственность и внимание к деталям работодатель «базово» ожидает от хорошего кандидата.

«Надпрофессиональные навыки больше всего необходимы в сфере услуг, потому что там важно уметь слушать клиента, понимать его запросы, сопоставлять то, что он хочет, с тем, что вы можете для него сделать»,— говорит замдиректора Института образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов. Чем лучше развиты у специалиста эти компетенции, тем более он востребован, подчеркивает эксперт. В рабочих профессиях, в строительстве и там, где преобладает ручной труд, soft skills менее важны, но и там есть своя специфика, указывает эксперт. Например, в условиях внедрения «бережливого» производства необходимы умение коммуницировать, иметь навыки презентации проблем, работы в команде, отмечает он, добавляя, что для рабочих, инженерных специальностей эти умения приобретают все большее значение. Вообще же, по его словам, исследователи выделяют три наиболее важных «гибких» навыка: открытость опыту, эмоциональная стабильность и добросовестность — все они доказано влияют на заработную плату и эффективность работы человека. При этом для эффективности необходимо, чтобы они работали не отдельно друг от друга, а взаимодействовали в определенной системе.

Пусть меня научат

«У молодых людей, которые продолжают обучение, зачастую нет практического опыта, и их жизненный опыт пока ограничен. Поэтому система образования через систему Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для каждого направления и уровня подготовки ставит задачу формирования у студентов и профессиональных, и универсальных компетенций»,— говорит Ольга Золотина. Для развития у них «гибких» навыков в рамках учебных дисциплин используются разные формы обучения и оценки знаний — помимо учебных задач и упражнений еще и проекты, дискуссии, эссе, творческие задания, отмечает она. Кроме того, повышению универсальных и общепрофессиональных компетенций способствуют научно-исследовательская практика и практика в организациях, добавляет эксперт.

«"Гибкие" навыки формируются ещё в детстве и зависят от той среды, где человек вырос. Но, безусловно, их можно развивать и во взрослом возрасте»,— говорит Анна Евсюхова. При этом в том числе важно непрерывное образование, которое способствует профессиональному и личностному росту, замечает она. Выпускники вузов, как правило, чуть лучше владеют надпрофессиональными навыками, чем выпускники колледжей и техникумов, потому что во время обучения в университете студент больше учится проходить и вести собеседование, решать задачи в кооперации с группой, слушать лекции, выступать на семинарах, подчеркивает Илья Коршунов. «А в колледжах, где в основе программы больше практических навыков, для этого используют больше дополнительных мероприятий. Развитие soft skills осознается на уровне всех образовательных организаций. И в вузах, и в колледжах развитие надпрофессиональных (общих) компетенций в обязательном порядке предусматривается ФГОС, как высшего, так и среднего профессионального образования»,— говорит он.

Soft skills для эффективности

Бизнесу и профильным ведомствам важно следить за запросами на soft skills как для понимания того, от чего может зависеть эффективность работы в тех или иных отраслях и профессиях, так и для организации соответствующих программ развития этих компетенций, полагает Виталий Алтухов. «Для технологических компаний сегодня на первый план выходят умение мыслить технократично и генерировать идеи и новые направления развития бизнеса. Это невозможно без таких "гибких" навыков, как качественные коммуникации, способность учитывать разные мнения и создавать безопасную и открытую среду для выражения идей»,— говорит HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина. При этом, по ее словам, сегодня роль «гибких» навыков меняется. C одной стороны, благодаря искусственному интеллекту (ИИ) уже совсем скоро можно будет решить большинство рутинных задач, не тратя на них время сотрудников, с другой — мир IT формирует все новые вызовы, к которым нужно быстро адаптироваться и предлагать новые решения, поясняет она. «Все это влияет на то, как мы подходим к обучению сотрудников»,— отмечает Дарья Золотухина. Ключевое направление в «Яндексе» в этому году — развитие руководителей всех уровней с фокусом на метанавыки — основу для развития новых компетенций, которые ИИ не удастся заменить, добавляет она.

«"Гибкие" навыки сотрудников, нетоксичная атмосфера в коллективе, человекоцентричность сегодня, когда на рынке большая нехватка кадров, становится конкурентным преимуществом работодателя. Мы обращаем внимание на soft skills уже на этапе собеседования»,— говорит HR-директор инженерной компании «Уралэнерготел» Елена Косолапова. Для таких ключевых направлений, как продажи, управление проектами и командой, «гибкие» навыки важны в большей степени, отмечает она. Поскольку это качества личностные, какие-то из них присущи человеку изначально, какие-то можно развивать на тренингах, замечает Елена Косолапова. «Также мы даем сотрудникам рекомендации по развитию, например, какие стоит почитать книги из нашей корпоративной библиотеки. Соответствие по soft skills необходимо для продвижения на более высокую позицию»,— добавляет она.

Венера Петрова