Глава Чувашии Олег Николаев встретится с Александром Лукашенко

Глава Чувашии Олег Николаев планирует посетить Беларусь 15 июля. В рамках поездки ожидается встреча главы с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе главы Республика Чувашия.

Визит был оговорен во время встречи Олега Николаева с белорусским чрезвычайным и полномочным послом Дмитрием Крутым, который передал официальное письмо-приглашение.

«У нас тема промышленности будет ключевой, также реформа пассажирского электротранспорта. Очень рад, что мы поддерживаем тесные взаимоотношения и каждая последующая встреча становится все более содержательной»,— сообщил Олег Николаев.

Между Чувашией и Беларусью существует соглашение на 2024–2026 годы о сотрудничестве в различных сферах, включая торгово-экономический, социально-культурный и научно-технический сектора. Между городом Чебоксары и белорусским городом Гродно также действуют соглашения об установлении побратимских связей.

Беларусь является ключевым экспортным партнером Чувашии, с торговым оборотом в 94,6 млн долларов в 2023 году, на 20,4% больше, чем в 2022 году. Экспорт в Беларусь составляет значительную часть внешней торговли Чувашии, включая химическую продукцию и электрооборудование.

Влас Северин