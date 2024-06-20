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Коммерсантъ FM
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Энергия во временном избытке

Рост ВИЭ опускает цены на электроэнергию ниже нуля

Масштабное строительство солнечных и ветряных электростанций в западных странах приводит к падению биржевых цен на электроэнергию ниже нуля. Такая ситуация может стать препятствием для дальнейшего увеличения инвестиций в отрасль ВИЭ. “Ъ” разбирался, как зеленая генерация влияет на российский энергорынок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отрицательные оптовые цены на электроэнергию стали обыденностью для стран Евросоюза. В 2023 году во всех странах ЕС суммарное количество часов с ценами ниже нуля выросло в 11,5 раза год к году, до 6,47 тыс. часов, следует из годового отчета ACER (агентство по взаимодействию регуляторов энергетики ЕС). Отрицательные цены возникают из-за переизбытка электроэнергии в периоды низкого спроса, например в выходные дни. Причина — большой объем выработки ВИЭ, которую сложно прогнозировать и контролировать. В результате производитель вынужден платить потребителю за поставку.

Наибольшее количество часов с отрицательными ценами на электроэнергию зафиксировано в скандинавских странах (свыше 380 часов). В Германии показатель составил 300 часов, во Франции — 147 часов. Цены падают ниже нуля и на биржах Великобритании, США и Австралии. Западные аналитики предупреждают о продолжении этого тренда.

Как реагируют инвесторы

Зеленая генерация в прошлом году поставила рекорд по объему выработки, заняв 30% в мировом энергобалансе, следует из отчета Ember. Лидерами роста вновь стали ветряные и солнечные электростанции (ВЭС и СЭС): на них пришлось 13,4% (3,94 трлн кВт•ч) от глобального производства. Наибольший объем СЭС и ВЭС запустили Китай, ЕС и США. В ЕС особая ситуация: доля ВИЭ там выросла до рекордных 45%, а потребление при этом продолжило падать второй год подряд. Результат — всплеск количества часов с отрицательными ценами.

Длительные периоды отрицательных цен вызывают опасения у регуляторов и инвесторов. Из-за этого происходит усложнение рыночных механизмов, в том числе создание механизмов доплат потребителям за покупку энергомощностей, говорит Екатерина Артеменкова из Kept. Основная сложность — прогнозирование подобных ситуаций. Отрицательные и нулевые цены влияют и на экономическую эффективность всех видов электростанций, включая ТЭС и ГЭС, отмечает она.

Волатильность цен на электроэнергию точно не является барьером для ускорения роста инвестиций в возобновляемую энергетику, уверен директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. Такая ситуация на биржах, указывает он, становится значимым стимулом для заключения долгосрочных двусторонних контрактов на поставку энергии между производителем и потребителем — основной инвестиционный инструмент для сектора ВИЭ в мире. Стоимость технологий ВИЭ все еще снижается, климатическое регулирование ужесточается, цены на выбросы продолжают расти — это более значимые факторы для инвесторов, отмечает директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов.

Что поможет стабилизировать цены

Резкие скачки цен на электроэнергию в западных странах должны ускорить работу регуляторов по интеграции ВИЭ в энергосистемы. Наиболее перспективным вариантом станет развитие промышленных систем накопления энергии, «такой подход позволяет избежать масштабных затрат на развитие электросетей, исключить требования к ТЭС и АЭС по оказанию системных услуг регулирования», отмечает Екатерина Артеменкова. В итоге количество часов с отрицательными ценами должно сократиться, поскольку энергия с ВИЭ в моменты низкого спроса будет уходить в накопители.

В условиях увеличения объемов ВИЭ растет потребность в решениях по управлению энергетической гибкостью, отмечает Игорь Чаусов. Среди них — механизмы автоматического управления спросом, интеллектуальные зарядки для электромобилей, а также предприятия по производству зеленого водорода и аммиака. Статистика инвестиций в энергетический переход это подтверждает, продолжает он, по данным BNEF, доля инвестиций в накопители, электроотопление, водородную энергетику, «умные» электросети в 2020–2023 годах выросла до 2–5% по каждой группе технологий, а доля инвестиций в ВИЭ — упала с 37% до 35%.

Влияние ВИЭ на цены в России

Зеленая генерация в России развивается намного медленнее, чем в западных странах. Суммарная установленная мощность ВИЭ в стране, по оценкам АРВЭ, составляет 6,1 ГВт, или примерно 2,4% от суммарной установленной мощности Единой энергосистемы России. В объеме всей выработки страны доля ВИЭ еще меньше — около 1,2%, говорит Алексей Жихарев. Наибольший объем зеленой генерации расположен в энергосистеме Юга: там работают 2,9 ГВт зеленых электростанций, из-за чего регулятор уже вынужден периодически ограничивать выдачу электроэнергии с ВИЭ в сеть.

Небольшой объем ВИЭ не имеет существенного влияния на цены на российском рынке на сутки вперед (РСВ). Несмотря на то что в отдельных регионах доля выработки ВИЭ может превышать 15%, доля часов с нулевой ценой с начала 2024 года составляет около 5%, говорит Алексей Жихарев. Чаще всего околонулевые цены на РСВ возникают весной и летом, когда падает спрос и растет загрузка ГЭС, уточняют в «Совете рынка» (регулятор энергорынков).

В 2023 году, по данным «Совета рынка», 240 дней хотя бы в одном из узлов в энергосистеме России наблюдались околонулевые цены. В европейской части РФ и на Урале общее количество часов, в которых хотя бы в одном узле цены приближались к нулю, составило 880, а в Сибири — 341. Среднее количество узлов с околонулевыми ценами — 201. Маловероятно, что в будущем из-за ВИЭ может резко вырасти количество часов с нулевыми ценами, так как ВИЭ необходимо резервировать, а это само по себе препятствует формированию нулевых цен, поясняют в «Совете рынка». Отрицательные цены в РСВ из-за ВИЭ в России точно невозможны, так как отрицательных цен на российском РСВ не бывает в силу самой модели рынка, указывают там.

Полина Смертина

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