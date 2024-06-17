Комитет Госдумы одобрил законопроект о донастройке налоговой системы

Бюджетный комитет Госдумы одобрил законопроект, предполагающий прогрессивную шкалу НДФЛ. Также одобрено повышение налога на прибыль организаций до 25%, и увеличение НДПИ для железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов России Антон Силуанов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор во время заседания комитета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов России Антон Силуанов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор во время заседания комитета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство внесло законопроект в Госдуму 3 июня. Согласно документу, налоговая ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%. Ставка НДФЛ для граждан с доходом ниже 2,4 млн руб. в год останется на уровне 13%. Ожидается, что изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,6 трлн дополнительных доходов.

Законопроектом также предлагается увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%. Кроме того, поправки предполагают пополнение федерального бюджета за счет акцизов на никотиновое сырье и бестабачные смеси, а также на природный газ, приобретенный для производства аммиака.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 3 июня сообщал, что до момента рассмотрения законопроекта в первом чтении назначены специальные встречи с экспертами. По его словам, на них должны пройти обсуждения направления корректировки поправок и их возможные дополнения.

Модернизировать налоговую систему страны в феврале предложил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. 28 мая Минфин представил параметры прогрессивного налога на доходы граждан.

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