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Коммерсантъ FM
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Пенсии любят тишину

В ожидании новых денег НПФ научатся избегать конфликта интересов

Банк России впервые нормативно определил, когда в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) возникают конфликты интересов и какие действия должны выполняться для их выявления и предотвращения. Эксперты полагают, что регулятор ужесточает контроль на фоне потенциального притока новых средств на рынок по программе долгосрочных сбережений и роста конкуренции между фондами за эти средства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. Соответствующий проект указания Банка России опубликован в пятницу, 14 июня. Документ определяет правила выявления таких конфликтов и порядок действия фондов в случае их возникновения и для их предотвращения.

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2024 года пенсионные резервы НПФ увеличились с начала года на 1,6% и достигли 1,87 трлн руб. Количество участников добровольной пенсионной системы составило 6,3 млн. Объем пенсионных накоплений увеличился с начала года на 0,4%, до 3,34 трлн руб. Количество застрахованных лиц превысило 36 млн.

Как отмечается в документе, конфликт интересов возникает, если фонд или его ответственное лицо приобретает на пенсионные резервы или пенсионные накопления активы и ценные бумаги, так или иначе связанные с фондом; использует при совершении сделок инсайдерскую информацию о деятельности фонда; совершает сделки чаще, чем того требует исполнение его обязательств перед вкладчиками; на условиях вознаграждения совершаются сделки с третьими лицами на оказание услуг, которые напрямую не связаны с деятельностью фонда и его обязательствами перед вкладчиками.

Но даже при возникновении таких ситуаций конфликт интересов будет возникать только в том случае, если это нарушает права клиентов и они уведомлены о конфликте интересов, поясняется в материалах ЦБ. Информацию о таком конфликте интересов, урегулировать который фонд не считает необходимым, он должен будет размещать на своем сайте. Как и информацию о прекращении конфликта интересов.

Для выявления и устранения конфликта интересов НПФ должны будут вести учет информации о лицах, действующих от имени фонда или от своего имени, но за его счет, о юрлицах, которые контролируют или оказывают значительное влияние на фонд, определять перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов и т. п.

Также фонды должны будут по требованию предоставлять клиентам информацию о конфликтах интересов. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов и хранить информацию о них в течение пяти лет.

Опрошенные НПФ комментировать решение Банка России не стали. В СРО НАПФ подчеркнули, что юристы только приступили к изучению документа и позиция отрасли будет сформулирована позже. При этом председатель совета СРО Аркадий Недбай подчеркнул, что «Банк России и сейчас ведет полный контроль за сделками с акциями и облигациями практически в онлайн-режиме, поэтому возникновение конфликта интересов сведено к минимуму». Кроме того, у НПФ «разработаны и приняты политики по управлению конфликтами интересов», отмечает он.

Само по себе наличие конфликта интересов не станет нарушением внутренних процедур НПФ, если в отношении данного конфликта своевременно приняты должные меры по раскрытию, выявлению, оценке и управлению, уверен господин Недбай.

Собеседник “Ъ” на пенсионном рынке полагает, что указание ЦБ сделает работу по урегулированию конфликтов интересов более структурированной и прозрачной, а также обеспечит дополнительную защиту клиентов. Однако может существенно возрасти нагрузка на НПФ с точки зрения сбора, хранения и защиты информации, указывает он.

Доходы клиентов НПФ пока не компенсируют потерь от инфляции

Вероятно, Банк России решил обозначить для отрасли НПФ, что неблагонамеренные действия фондов являются предметом его пристального интереса, полагает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. Ужесточение регулирования может происходить на фоне развития программы долгосрочных сбережений и притока новых средств на пенсионный рынок. Конкуренция за эти средства ожидаемо обострится между фондами и регулятор стремится предотвратить неправомерные практики, считает эксперт.

Полина Трифонова

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