Пенсии любят тишину

Банк России впервые нормативно определил, когда в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) возникают конфликты интересов и какие действия должны выполняться для их выявления и предотвращения. Эксперты полагают, что регулятор ужесточает контроль на фоне потенциального притока новых средств на рынок по программе долгосрочных сбережений и роста конкуренции между фондами за эти средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. Соответствующий проект указания Банка России опубликован в пятницу, 14 июня. Документ определяет правила выявления таких конфликтов и порядок действия фондов в случае их возникновения и для их предотвращения.

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2024 года пенсионные резервы НПФ увеличились с начала года на 1,6% и достигли 1,87 трлн руб. Количество участников добровольной пенсионной системы составило 6,3 млн. Объем пенсионных накоплений увеличился с начала года на 0,4%, до 3,34 трлн руб. Количество застрахованных лиц превысило 36 млн.

Как отмечается в документе, конфликт интересов возникает, если фонд или его ответственное лицо приобретает на пенсионные резервы или пенсионные накопления активы и ценные бумаги, так или иначе связанные с фондом; использует при совершении сделок инсайдерскую информацию о деятельности фонда; совершает сделки чаще, чем того требует исполнение его обязательств перед вкладчиками; на условиях вознаграждения совершаются сделки с третьими лицами на оказание услуг, которые напрямую не связаны с деятельностью фонда и его обязательствами перед вкладчиками.

Но даже при возникновении таких ситуаций конфликт интересов будет возникать только в том случае, если это нарушает права клиентов и они уведомлены о конфликте интересов, поясняется в материалах ЦБ. Информацию о таком конфликте интересов, урегулировать который фонд не считает необходимым, он должен будет размещать на своем сайте. Как и информацию о прекращении конфликта интересов.

Для выявления и устранения конфликта интересов НПФ должны будут вести учет информации о лицах, действующих от имени фонда или от своего имени, но за его счет, о юрлицах, которые контролируют или оказывают значительное влияние на фонд, определять перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов и т. п.

Также фонды должны будут по требованию предоставлять клиентам информацию о конфликтах интересов. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов и хранить информацию о них в течение пяти лет.

Опрошенные НПФ комментировать решение Банка России не стали. В СРО НАПФ подчеркнули, что юристы только приступили к изучению документа и позиция отрасли будет сформулирована позже. При этом председатель совета СРО Аркадий Недбай подчеркнул, что «Банк России и сейчас ведет полный контроль за сделками с акциями и облигациями практически в онлайн-режиме, поэтому возникновение конфликта интересов сведено к минимуму». Кроме того, у НПФ «разработаны и приняты политики по управлению конфликтами интересов», отмечает он.

Само по себе наличие конфликта интересов не станет нарушением внутренних процедур НПФ, если в отношении данного конфликта своевременно приняты должные меры по раскрытию, выявлению, оценке и управлению, уверен господин Недбай.

Собеседник “Ъ” на пенсионном рынке полагает, что указание ЦБ сделает работу по урегулированию конфликтов интересов более структурированной и прозрачной, а также обеспечит дополнительную защиту клиентов. Однако может существенно возрасти нагрузка на НПФ с точки зрения сбора, хранения и защиты информации, указывает он.

Вероятно, Банк России решил обозначить для отрасли НПФ, что неблагонамеренные действия фондов являются предметом его пристального интереса, полагает гендиректор «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. Ужесточение регулирования может происходить на фоне развития программы долгосрочных сбережений и притока новых средств на пенсионный рынок. Конкуренция за эти средства ожидаемо обострится между фондами и регулятор стремится предотвратить неправомерные практики, считает эксперт.

Полина Трифонова