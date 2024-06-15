К читателям газеты «Коммерсантъ»

Курбан-байрам

От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю вас, мои братья и сестры единоверцы, соотечественники, со светлым праздником мусульман — праздником Курбан-байрам — великим праздником монотеизма и первым праздником гуманизма в истории человечества, несущим глубочайший нравственный смысл.

Миллионы паломников всего мира в эти часы в трепетном исполнении обрядов Хаджа молятся у горы Арафат. Завтра все мы, столь же трепетно, с молитвами встречаем великий день — Ид аль-Адха, Курбан-байрам, благословенный праздник жертвоприношения. Мы, мусульмане России, как и два миллиарда мусульман мира, исполним завет Всевышнего Создателя, в мечетях и домах прозвучат молитвы о мире, о предотвращении кровопролития, ниспослании благополучия, процветания, о спасении человеческих душ.

Великим днем Курбан-байрама дана заповедь Всевышнего человечеству на все последующие века: грехи будут прощены, если вера человека будет подобной искренней вере Ибрахима-Авраама, руку которого, вознесенную над сыном, остановил Господь, предписав всему человечеству запрет на человеческие жертвы. Дав название празднику жертвоприношения, само слово Курбан означает — близкий, быть ближе, эта заповедь Всевышнего Создателя учит нас быть преданными Ему и ценить ближних: семью, родителей; в любви растить своих потомков, детей учит почитать родителей и память предков, ибо в исламском понимании родственные отношения не имеют границ во времени, они бесконечны, даже несмотря на уход в Вечность предыдущих поколений. Род, родство возникает там, где есть продолжение жизни.

Готовность Ибрахима-Авраама пойти на великую жертву в знак покорности своему Господу — лишь испытание Всевышнего, направленное на защиту человека. Господь милостив, и Его ниспослание — это укрепляющий стержень нашей временной земной жизни, подготовка к возвращению к Нему. Одним из даров Господа, способных укреплять наш дух, является предписание людям создавать семью, продлевать род человеческий, каждое поколение которого вновь и вновь приближается к постижению великого замысла: «Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие» (Св. К., 31:14). «Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга…» (Св. К., 49:13).

Брачный, благословенный и одухотворенный союз мужчины и женщины и предполагают создание защиты для людей в стремительном и непростом потоке земной жизни, и создает условия для продолжения рода, для рождения детей и их воспитания. Так формируется семья, которая призвана обеспечить благополучие каждого ее члена, даруя радость укрепления веры и духа. Полноценная семья дает заботу, любовь и попечение, в семье дети должны получить знания о мире и мироустройстве, узнать историю кровных предков и продлить замысел Творца.

Равиль Гайнутдин, шейх, муфтий, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ