«Ведомости»: Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

Американская компания The Coca-Cola Company, в 2022 году ушедшая с российского рынка, подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. На это обратили внимание «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Зарегистрированные бренды относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — это напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и проч.

По данным NielsenIQ, преемник Coca-Cola в России российский бренд «Добрый» занял второе место по объему продаж в России в рейтинге 50 самых продаваемых товаров повседневного спроса в РФ за период с января по август 2023 года.

Американская The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в России одной из первых — сразу же через две недели после начала боевых действий России на Украине — 8 марта 2022 года.