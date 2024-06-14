Из свежей почты

Ахмад Джантемиров, 11 лет, аутизм, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 138 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Юридические лица благотворительного сервиса внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 22 тыс. руб.

Когда Ахмаду было полтора года, мы заметили, что он не откликается на имя, не выполняет просьбы, часто впадает в истерику. В три года ему диагностировали ранний детский аутизм. Реабилитация не помогала. С 2018 года сын лечится в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), и наконец-то результаты хорошие. Ахмад стал спокойнее, пытается общаться, появился интерес к учебе. Но проблем еще много, лечение надо продолжать, а наши возможности исчерпаны. В семье пятеро детей, работает только муж. Луиза Атабаева, Чеченская Республика

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение нужно продолжать, следует активизировать умственное развитие, улучшить навыки общения и социальной адаптации».

Максим Кудосов, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 147 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. В рамках благотворительной программы «Линии добра» официальных дилеров Lada, Renault, Nissan, Lecar и партнеров программы собрано 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 26 тыс. руб.

С рождения у сына была необычная форма головы — сильно вытянутый затылок. Врачи диагностировали раннее сращение черепных костей. При такой патологии череп становится тесен для растущего мозга, возможны тяжелые последствия. Максимке провели реконструкцию костей свода черепа. Теперь ему нужно около года носить ортопедические шлемы, но оплатить их мы не можем. Анастасия Кудосова, Нижегородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Максиму требуется послеоперационная коррекция формы головы с помощью краниальных шлемов-ортезов. В результате голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

Поля Конькова, 5 лет, артрогрипоз, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 168 536 руб.

Внимание! Цена лечения 217 536 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 19 тыс. руб.

Дочка родилась с согнутыми коленями, ножки не разгибались, стопы были деформированы. Ей диагностировали артрогрипоз — тяжелое заболевание, поражающее суставы и мышцы. Благодаря лечению стопы выпрямились, колени стали разгибаться, Поля смогла стоять, ходить с поддержкой. А теперь у нее рецидив: левая стопа стала снова деформироваться. Необходима операция, но она платная, а денег у меня нет. Одна воспитываю двоих детей. Умоляю, помогите! Мария Конькова, Рязанская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Поли артрогрипоз, вертикальный таран обеих стоп. На фоне болезни и активного роста произошел рецидив деформации левой стопы. Необходима операция — вправление таранной кости и ее фиксация винтом».

Илья Головин, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 151 063 руб.

Внимание! Цена операции 354 063 руб. В рамках благотворительной программы «Линии добра» официальных дилеров Lada, Renault, Nissan, Lecar и партнеров программы собрано 123 333 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 56 667 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 23 тыс. руб.

Когда сыну было четыре года, у него обнаружили открытое овальное окно в сердце. Илья рос, его самочувствие ухудшалось. Появилась одышка. В этом году сыну диагностировали уже врожденный порок сердца. Врачи сказали, что его сердце не может работать в полную силу. Чтобы не допустить осложнений, дефект надо закрыть, и желательно щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Но это платная операция, таких денег у меня нет. Юлия Щербакова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Ильи дефект межпредсердной перегородки, есть начальные признаки легочной гипертензии. Мы рекомендуем закрыть дефект эндоваскулярно, с помощью окклюдера. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и окрепнет».

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