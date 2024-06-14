16,8 миллиарда долларов составила в мае выручка РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Снижение поступлений на $0,6 млрд относительно апреля произошло несмотря на рост объемов поставок с 7,6 млн до 7,7 млн баррелей в сутки (б/с). Поставки нефти снизились с 5,1 млн до 5 млн б/с, нефтепродуктов — выросли с 2,5 млн до 2,7 млн б/с. Средняя цена на экспортируемую российскую нефть снизилась с $77,2 до $70,1 за баррель. Цены на нефть Brent, впрочем, тоже снижались, дисконт сократился с $12,84 до $11,77. В географии поставок основным изменением стало снижение экспорта в Индию — с 2,3 млн до 1,5 млн б/с.

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