От российской пшеницы многого не ждут

Сбор пшеницы в РФ в 2024 году может составить минимальные за три года 83 млн тонн, следует из июньского обзора Минсельхоза США (USDA). Майский прогноз предполагал урожай в объеме 88 млн тонн. Снижение оценок объясняется майскими заморозками и засухой в РФ (см. “Ъ” от 17 мая). Минсельхоз России, несмотря на признание факта ущерба от непогоды, по-прежнему рассчитывает, что сбор пшеницы составит 85–86 млн тонн — за счет пересева. Впрочем, расхождение с оценками USDA может быть и следствием того, что американское министерство не учитывает в своих обзорах Крым и присоединенные территории.

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Потенциал российского экспорта пшеницы в новом сезоне (июль 2024-го — июнь 2025-го) в USDA теперь оценивают в 48 млн тонн (в мае — 52 млн тонн). В завершающемся 30 июня сезоне экспорт из РФ на фоне рекордных урожаев прошлых лет составит 54 млн тонн. Российские поставки на внешние рынки в следующем сельхозгоду могут быть ограничены не только сокращением сбора пшеницы, но и снижением переходящих запасов, полагают в USDA. Отметим, дополнительные риски для российского экспорта могут представлять временный запрет импорта пшеницы, объявленный Турцией (см. “Ъ” от 8 июня), и новые проблемы с расчетами из-за введения санкций США против Мосбиржи.

Оценка экспорта ближайшего конкурента РФ — Евросоюза — повышена в июньском прогнозе USDA до 35 млн тонн (в мае ожидалось 34 млн тонн), что, однако, все еще ниже 37 млн тонн, вывезенных из ЕС в этом сезоне. Заметно снизится в следующем сезоне, как следует из обзора, экспорт украинской пшеницы: до минимальных за 10 лет 13 млн тонн с 18,1 млн тонн. Из крупнейших экспортеров нарастить поставки в следующем сезоне смогут США (21,8 млн тонн после 19,6 млн тонн в этом), Австралия (22 млн тонн после 20 млн), а также Аргентина (11,5 млн после 8,5 млн тонн).

Учитывая ожидаемое снижение экспорта из РФ, ЕС и Украины, пересмотрена в июньском прогнозе и оценка мировых запасов: они будут находиться вблизи девятилетнего минимума и составят 252,3 млн тонн (в мае — 253,6 млн тонн). Оценка глобального сбора пшеницы снижена до 790,8 млн тонн (798,2 млн), ее экспорта — до 212,8 млн тонн (216 млн). С учетом прогнозов мировые цены на пшеницу в среднесрочной перспективе будут расти, полагают аналитики.

Кристина Боровикова