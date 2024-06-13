Безопасность Украины крепят заседаниями

Четверг, 13 июня, вышел урожайным на мероприятия по поддержке Украины. В одном лишь Брюсселе в этот день состоялось три заседания, на которых тема помощи Киеву была либо единственной, либо ключевой. Так, в бельгийской столице собралась контактная группа по обороне Украины в формате «Рамштайн», пополнившаяся неожиданным членом — Аргентиной. Там же состоялись заседания Совета Украина—НАТО и министров обороны стран Североатлантического альянса. Между тем в Италии начался саммит «Группы семи», к которому присоединился украинский президент Владимир Зеленский. У лидеров G7 кризис на востоке Европы также стоял в приоритете. В МИД РФ тем временем заявили: сейчас тон на Западе задают «радикальные элементы политического истеблишмента», чьи действия могут спровоцировать «крупномасштабную войну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Западные лидеры (на фото: участники итальянского саммита G7) рассматривают разные варианты усиления поддержки Киева, в том числе и возможность поставок дополнительных систем ПВО

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Западные лидеры (на фото: участники итальянского саммита G7) рассматривают разные варианты усиления поддержки Киева, в том числе и возможность поставок дополнительных систем ПВО

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

ПВО под вопросом

За считаные дни до «саммита мира» в Швейцарии союзники Киева собрались в Брюсселе поговорить о дальнейшей помощи Украине в ведении боевых действий. Плотная украинская программа началась 13 июня с 23-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн». На повестке оказались «срочные потребности Украины, в частности, в системах ПВО, вооружении и боеприпасах». В том, что ключевым станет вопрос усиления противовоздушной обороны, не было ничего удивительного. Партнеры с конца апреля пытаются найти для ВСУ дополнительные системы ПВО — прежде всего Patriot, но пока в этом не преуспели.

Единственной страной, которая и стала инициатором создания «коалиции ПВО», и подала пример, передав Украине дополнительную систему Patriot, оказалась Германия.

Накануне «Рамштайн-23» в СМИ появились слухи, что, не дождавшись действий от союзников, Берлин решил расстаться с четвертым комплексом. Однако приехавший в Брюссель министр обороны Германии Борис Писториус заявил: ФРГ пожертвовала Украине «четверть собственных запасов таких систем», и у нее «уже нет возможности передать еще». Он также заверил, что союзники не сидят без дела, а изучают возможности для увеличения производства Patriot, хотя и признал, что от выпуска до передачи комплексов Киеву пройдет много времени.

Украина же настаивает, что Patriot ей нужны немедленно и, как уточнил Владимир Зеленский, в количестве семи штук без учета уже поставленных и обещанных.

Газета The New York Times перед встречей в Брюсселе сообщила, что Джо Байден решил последовать примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца и уже одобрил передачу Украине Patriot со стороны США. До сих пор американцы поставили ВСУ лишь одну подобную систему. По данным анонимных источников, украинской армии собирались отдать систему Patriot, развернутую в Польше.

Однако замминистра обороны Польши Цезарий Томчик поспешил заверить, что Варшава против такого развития событий, а глава Бюро нацбезопасности республики Яцек Сивера пообещал объяснить советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, почему такая информация в СМИ «вызывает беспокойство». При этом в Пентагоне накануне «Рамштайн-23» отказались подтвердить решение Джо Байдена, но отметили, что вопросы усиления ПВО Украины, в том числе за счет Patriot, попали в повестку встреч 13 июня.

Так или иначе, в самом начале «Рамштайн-23» шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил приоритетность темы ПВО, однако новых анонсов у него заготовлено не было.

Из реальных новостей у него было лишь одно объявление для общественности: к контактной группе присоединился новый участник — Аргентина.

«Поддержка Украины растет»,— заявил в этой связи господин Остин.

Про ПВО же главе Пентагона сказать было нечего. Отчитываясь о «крайне успешной встрече» контактной группы, господин Остин вновь перечислил последние анонсы союзников о новых поставках Украине, включая ранее объявленный Джо Байденом пакет помощи от США на $225 млн, и пообещал предоставить Киеву «все, что необходимо». Правда, ответить насчет ПВО ему все-таки пришлось — в той части пресс-конференции, когда микрофон оказался в руках у журналистов.

Сначала Ллойда Остина спросили, что мешает Вашингтону передать Украине Patriot, ведь именно в США находится наибольшее количество этих систем. Но глава Пентагона лишь заверил, что в ежедневном режиме работает над усилением украинской ПВО и сделает все возможное для скорейшего удовлетворения запроса Киева. «Новостей о передаче США дополнительных батарей Patriot Украине нет»,— признался он.

Однако этого журналистам показалось мало, а потому следующим же вопросом господина Остина продолжили пытать, требуя от него раскрыть причины нерасторопности США.

«Опять…» — сказал Ллойд Остин.

И, вздохнув, заверил: «ПВО — это мой приоритет. Я ежедневно над этим работаю».

Обязательный платеж

На встрече министров обороны альянса и на заседании Совета Украина—НАТО обсуждения вопроса ПВО продолжились. При этом, судя по заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, ключевая новость в контексте поддержки Украины альянсом должна появиться в пятницу, 14 июня. Накануне он рассказал, что сейчас союзники делают «добровольные взносы» на помощь Киеву, однако в НАТО хотят превратить их в «обязательные». В четверг во время пресс-подхода с министром обороны Украины Рустемом Умеровым господин Столтенберг выразил уверенность, что в альянсе для Киева будет создана «надежная структура для поддержки в долгосрочной перспективе». Западные СМИ вечером 13 июня сообщили, что члены альянса одобрили «оперативный план расширения поддержки Украины», который отводит НАТО ключевую координационную роль в поставках вооружений и обучении украинских солдат. До сих пор функции по координации поставок брал на себя «Рамштайн».

На пресс-конференции по итогам всех состоявшихся в четверг заседаний Йенс Столтенберг выразил надежду, что союзники согласятся с его предложением зафиксировать обязательства выделять на военные нужды Украине минимум $40 млрд в год. По его словам, к мысли инициировать такой шаг его подтолкнули задержки с одобрением помощи со стороны США. Генсек НАТО отметил, что впредь такое не должно повторяться, а потому партнерам стоит связать себя обязательствами по военным поставкам. При этом суммы будут распределяться в соответствии с ВВП стран альянса. Господин Столтенберг уточнил, что на США приходится 50% ВВП военного блока, а значит, Киев сможет рассчитывать как минимум на $20 млрд в год от Вашингтона.

В Москве попытки Йенса Столтенберга добавить поддержке Киева «предсказуемости» сочли бесполезными. «Вряд ли это что-то меняет»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Украину 13 июня обсуждали не только в Брюсселе, но и в Италии, куда съехались лидеры стран G7, к которым присоединился Владимир Зеленский. Хотя президенты и премьеры стран «семерки» в четверг только начали свою трехдневную встречу, украинский лидер в первый же день смог похвастаться результатами своей работы. И с информационной точки зрения они выглядели убедительнее, чем брюссельские заявления о намерениях.

Так, господин Зеленский подписал два очередных соглашения о безопасности.

Одно — с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Согласно документу, заключенному, по словам президента Украины, «с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира», в течение 2024 года Токио выделит Киеву $4,5 млрд и обязуется в течение десяти лет оказывать стране всяческую поддержку. В частности, помогать в сфере безопасности и обороны, гуманитарной, технической и финансовой областях, а также способствовать реализации «пунктов формулы мира» и имплементации санкций против России. Таким образом, Япония стала первой страной вне НАТО, подписавшей с Украиной подобное соглашение.

Позднее Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Джо Байденом.

При этом ряд экспертов отмечают, что такой договор с США может оказаться одним из самых ненадежных по сравнению с аналогичными документами, поскольку в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа он может быть моментально отменен.

В Москве к активности союзников Украины по поддержке Киева относятся негативно. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией». При этом она выразила надежду, что «благоразумие среди западных политиков будет набирать обороты и в конце концов возобладает над радикальными элементами европейского политического истеблишмента, готовыми ввергнуть континент в пучину крупномасштабной войны».

Алексей Забродин