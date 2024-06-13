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Коммерсантъ FM
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Безопасность Украины крепят заседаниями

Союзники Украины в разных форматах обсудили поддержку Киева с прицелом на ПВО

Четверг, 13 июня, вышел урожайным на мероприятия по поддержке Украины. В одном лишь Брюсселе в этот день состоялось три заседания, на которых тема помощи Киеву была либо единственной, либо ключевой. Так, в бельгийской столице собралась контактная группа по обороне Украины в формате «Рамштайн», пополнившаяся неожиданным членом — Аргентиной. Там же состоялись заседания Совета Украина—НАТО и министров обороны стран Североатлантического альянса. Между тем в Италии начался саммит «Группы семи», к которому присоединился украинский президент Владимир Зеленский. У лидеров G7 кризис на востоке Европы также стоял в приоритете. В МИД РФ тем временем заявили: сейчас тон на Западе задают «радикальные элементы политического истеблишмента», чьи действия могут спровоцировать «крупномасштабную войну».

Западные лидеры (на фото: участники итальянского саммита G7) рассматривают разные варианты усиления поддержки Киева, в том числе и возможность поставок дополнительных систем ПВО

Западные лидеры (на фото: участники итальянского саммита G7) рассматривают разные варианты усиления поддержки Киева, в том числе и возможность поставок дополнительных систем ПВО

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Западные лидеры (на фото: участники итальянского саммита G7) рассматривают разные варианты усиления поддержки Киева, в том числе и возможность поставок дополнительных систем ПВО

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

ПВО под вопросом

За считаные дни до «саммита мира» в Швейцарии союзники Киева собрались в Брюсселе поговорить о дальнейшей помощи Украине в ведении боевых действий. Плотная украинская программа началась 13 июня с 23-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн». На повестке оказались «срочные потребности Украины, в частности, в системах ПВО, вооружении и боеприпасах». В том, что ключевым станет вопрос усиления противовоздушной обороны, не было ничего удивительного. Партнеры с конца апреля пытаются найти для ВСУ дополнительные системы ПВО — прежде всего Patriot, но пока в этом не преуспели.

Единственной страной, которая и стала инициатором создания «коалиции ПВО», и подала пример, передав Украине дополнительную систему Patriot, оказалась Германия.

Накануне «Рамштайн-23» в СМИ появились слухи, что, не дождавшись действий от союзников, Берлин решил расстаться с четвертым комплексом. Однако приехавший в Брюссель министр обороны Германии Борис Писториус заявил: ФРГ пожертвовала Украине «четверть собственных запасов таких систем», и у нее «уже нет возможности передать еще». Он также заверил, что союзники не сидят без дела, а изучают возможности для увеличения производства Patriot, хотя и признал, что от выпуска до передачи комплексов Киеву пройдет много времени.

Украина же настаивает, что Patriot ей нужны немедленно и, как уточнил Владимир Зеленский, в количестве семи штук без учета уже поставленных и обещанных.

Газета The New York Times перед встречей в Брюсселе сообщила, что Джо Байден решил последовать примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца и уже одобрил передачу Украине Patriot со стороны США. До сих пор американцы поставили ВСУ лишь одну подобную систему. По данным анонимных источников, украинской армии собирались отдать систему Patriot, развернутую в Польше.

Однако замминистра обороны Польши Цезарий Томчик поспешил заверить, что Варшава против такого развития событий, а глава Бюро нацбезопасности республики Яцек Сивера пообещал объяснить советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, почему такая информация в СМИ «вызывает беспокойство». При этом в Пентагоне накануне «Рамштайн-23» отказались подтвердить решение Джо Байдена, но отметили, что вопросы усиления ПВО Украины, в том числе за счет Patriot, попали в повестку встреч 13 июня.

Так или иначе, в самом начале «Рамштайн-23» шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил приоритетность темы ПВО, однако новых анонсов у него заготовлено не было.

Из реальных новостей у него было лишь одно объявление для общественности: к контактной группе присоединился новый участник — Аргентина.

«Поддержка Украины растет»,— заявил в этой связи господин Остин.

Про ПВО же главе Пентагона сказать было нечего. Отчитываясь о «крайне успешной встрече» контактной группы, господин Остин вновь перечислил последние анонсы союзников о новых поставках Украине, включая ранее объявленный Джо Байденом пакет помощи от США на $225 млн, и пообещал предоставить Киеву «все, что необходимо». Правда, ответить насчет ПВО ему все-таки пришлось — в той части пресс-конференции, когда микрофон оказался в руках у журналистов.

Сначала Ллойда Остина спросили, что мешает Вашингтону передать Украине Patriot, ведь именно в США находится наибольшее количество этих систем. Но глава Пентагона лишь заверил, что в ежедневном режиме работает над усилением украинской ПВО и сделает все возможное для скорейшего удовлетворения запроса Киева. «Новостей о передаче США дополнительных батарей Patriot Украине нет»,— признался он.

Однако этого журналистам показалось мало, а потому следующим же вопросом господина Остина продолжили пытать, требуя от него раскрыть причины нерасторопности США.

«Опять…» — сказал Ллойд Остин.

И, вздохнув, заверил: «ПВО — это мой приоритет. Я ежедневно над этим работаю».

Обязательный платеж

На встрече министров обороны альянса и на заседании Совета Украина—НАТО обсуждения вопроса ПВО продолжились. При этом, судя по заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, ключевая новость в контексте поддержки Украины альянсом должна появиться в пятницу, 14 июня. Накануне он рассказал, что сейчас союзники делают «добровольные взносы» на помощь Киеву, однако в НАТО хотят превратить их в «обязательные». В четверг во время пресс-подхода с министром обороны Украины Рустемом Умеровым господин Столтенберг выразил уверенность, что в альянсе для Киева будет создана «надежная структура для поддержки в долгосрочной перспективе». Западные СМИ вечером 13 июня сообщили, что члены альянса одобрили «оперативный план расширения поддержки Украины», который отводит НАТО ключевую координационную роль в поставках вооружений и обучении украинских солдат. До сих пор функции по координации поставок брал на себя «Рамштайн».

На берлинской конференции по восстановлению Украины Киеву пообещали прежде всего оружие

На пресс-конференции по итогам всех состоявшихся в четверг заседаний Йенс Столтенберг выразил надежду, что союзники согласятся с его предложением зафиксировать обязательства выделять на военные нужды Украине минимум $40 млрд в год. По его словам, к мысли инициировать такой шаг его подтолкнули задержки с одобрением помощи со стороны США. Генсек НАТО отметил, что впредь такое не должно повторяться, а потому партнерам стоит связать себя обязательствами по военным поставкам. При этом суммы будут распределяться в соответствии с ВВП стран альянса. Господин Столтенберг уточнил, что на США приходится 50% ВВП военного блока, а значит, Киев сможет рассчитывать как минимум на $20 млрд в год от Вашингтона.

В Москве попытки Йенса Столтенберга добавить поддержке Киева «предсказуемости» сочли бесполезными. «Вряд ли это что-то меняет»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Украину 13 июня обсуждали не только в Брюсселе, но и в Италии, куда съехались лидеры стран G7, к которым присоединился Владимир Зеленский. Хотя президенты и премьеры стран «семерки» в четверг только начали свою трехдневную встречу, украинский лидер в первый же день смог похвастаться результатами своей работы. И с информационной точки зрения они выглядели убедительнее, чем брюссельские заявления о намерениях.

Так, господин Зеленский подписал два очередных соглашения о безопасности.

Одно — с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Согласно документу, заключенному, по словам президента Украины, «с одной из наиболее экономически и технологически развитых стран мира», в течение 2024 года Токио выделит Киеву $4,5 млрд и обязуется в течение десяти лет оказывать стране всяческую поддержку. В частности, помогать в сфере безопасности и обороны, гуманитарной, технической и финансовой областях, а также способствовать реализации «пунктов формулы мира» и имплементации санкций против России. Таким образом, Япония стала первой страной вне НАТО, подписавшей с Украиной подобное соглашение.

Позднее Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Джо Байденом.

При этом ряд экспертов отмечают, что такой договор с США может оказаться одним из самых ненадежных по сравнению с аналогичными документами, поскольку в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа он может быть моментально отменен.

В Москве к активности союзников Украины по поддержке Киева относятся негативно. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией». При этом она выразила надежду, что «благоразумие среди западных политиков будет набирать обороты и в конце концов возобладает над радикальными элементами европейского политического истеблишмента, готовыми ввергнуть континент в пучину крупномасштабной войны».

Алексей Забродин

Фотогалерея

Основные события СВО за июнь 2024 года

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

Фото: AO «Телекомпания НТВ»

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

Фото: ДСНС

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Фото: David W Cerny / Reuters

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций &lt;br>На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций
На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

Фото: пресс-служба президента РФ

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло &lt;br>На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло
На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

Фото: @vvgladkov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня &lt;br>На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

Фото: AO «Телекомпания НТВ»

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

Фото: ДСНС

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Фото: David W Cerny / Reuters

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций
На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

Фото: пресс-служба президента РФ

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло
На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

Фото: @vvgladkov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

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