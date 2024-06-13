Сорвались два аукциона на строительство крытых катков в Челябинской области

В Челябинской области не нашли подрядчиков для строительства двух ледовых арен — в Челябинске и Кременкуле. Первый был отменен самим заказчиком, второй — из-за отсутствия заявок. Сумма контрактов составляла более 367,7 млн руб. и 494,6 млн руб. соответственно. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Единый заказчик в сфере строительства заявил об отмене определения подрядчика для завершения строительства крытого катка Уральского государственного университета физической культуры Челябинска. Итоги планировалось подвести 17 июня. Причина не указывается, однако 5 и 11 июня от участников аукциона поступили запросы на разъяснение положений извещения, они требовали предоставить сметную документацию. На сайте госзакупок изменились даты подачи заявок и подведения итогов — на 24 и 27 июня соответственно.

Также был сорван аукцион на возведение крытого ледового катка с искусственным льдом в Кременкуле. Изначально итоги планировалось подвести 20 мая. Однако 4 июня был вновь объявлен этап подачи заявок. В результате к 13 июня на аукцион никто не заявился.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», каток Уральского государственного университета физической культуры Челябинска возводится на пересечении улиц Академика Макеева и Героя России Е. В. Родионова с 2021 года. В результате первого аукциона контракт на сумму более 424,5 млн руб. был заключен с самарским подрядчиком ООО «Белстрой». Со временем стоимость работ выросла до 551,7 млн руб. Закончить строительство катка планировали в феврале 2024 года. Однако к марту подрядчиком было выполнено всего 13,35% работ. Заказчик разорвал контракт с исполнителем и потребовал вернуть неотработанный аванс в размере 145,4 млн руб. и неустойку свыше 8 млн руб. Второй аукцион на завершение строительства ледовой арены был размещен на сайте госзакупок 30 мая 2024 года. Согласно техзаданию, общая площадь катка составит свыше 5,5 тыс. кв. м. Проект также предусматривает парковку на 54 места. Каток будет использоваться для образовательной деятельности УралГУФКа, тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку среди учащихся.

Ледовая арена в Кременкуле, согласно техзаданию, предусматривает спортивную зону с ледовой ареной размером 60 на 30 м и трибуны на 300 мест. Будущий каток с искусственным льдом станет многофункциональным спортивным центром, где будут тренировать хоккейные команды, проводить занятия по фигурному катанию, соревнования по хоккею, свободное катание и культурно-зрелищные мероприятия. Подрядчику необходимо возвести административное здание с вестибюлем, буфетом на 18 мест и блоком раздевалок для четырех хоккейных команд. Завершить работы планировалось до 30 ноября 2026 года.

Ольга Воробьева

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