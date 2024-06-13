Насильно тыл не будет

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, направленный на решение проблемы насилия в семье. Авторы предлагают дать определение самому семейно-бытовому насилию, а также дифференцировать его типы: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с “Ъ” особо подчеркнул: документ в равной степени защищает и мужчин, и женщин. Юристы, однако, отмечают, что авторы инициативы попытались обойти острые углы: из определения физического насилия выпали побои, а в части экономического насилия не упоминается неуплата алиментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила в правительство РФ и Верховный суд для получения заключения пакет законопроектов о «комплексном регулировании домашнего насилия» (есть в распоряжении “Ъ”). Документ определяет понятия физического, сексуального, психологического и экономического насилия, а также устанавливает круг лиц, участников семейно-бытовых отношений, на которых распространяет свое действие: супруги, родители, дети (усыновители и усыновленные), лица, имеющие общих детей.

Так, насильственными действиями физического характера названы умышленные деяния, повлекшие смерть, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью. Экономическим же насилием в отношении лица, находящегося в финансовой, имущественной или иной материальной зависимости, может считаться, например, угроза лишения или ограничения материального обеспечения или иные деяния, причиняющие вред или имеющие угрозу жизни или причинения вреда здоровью вследствие ухудшения материального положения.

«Проблема домашнего насилия поднимается в России на различных уровнях власти, а также в общественных сообществах, однако ситуация с количеством официальных, а также неофициальных случаев остается на серьезном уровне»,— говорится в пояснительной записке. Причем усугубляет ситуацию «страх обращения в органы власти, несвоевременное реагирование и формальный отказ в защите при обращении с жалобами о насилии, отсутствие своевременного изолирования лица, в отношении которого возникают угрозы или были совершены насильственные действия, соразмерности наказания».

Законопроект предполагает, что заявления о домашнем насилии или соответствующей угрозе подлежат обязательному приему в органе внутренних дел, в том числе в случае отсутствия у заявителя видимых признаков насильственных действий, а объект домашнего насилия подлежит изоляции от субъекта по его заявлению.

Порядок такой изоляции предлагается установить правительству РФ. Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности за клевету о совершении или угрозе совершения насилия для членов семьи (штраф до 1 млн руб. либо обязательные работы до 240 часов).

В октябре 2023 года, напомним, представители фракции «Новые люди» внесли законопроект, устанавливающий запрет агрессору на приближение к жертве при определенных обстоятельствах. Документ, который также был направлен на защиту пострадавших от домашнего насилия, думский комитет по законодательству рекомендовал отклонить.

Представители ЛДПР констатируют, что в настоящее время ответственность за действия, о которых идет речь в документе, предусмотрена в отдельных статьях УК и КоАП, но не устанавливают более жесткую ответственность «в отношении членов семьи и лиц, с которыми виновный имеет общих детей»: «Практические проблемы в применении защиты граждан от домашнего насилия обусловливают важность принятия отдельного закона». При этом, как объяснил “Ъ” Леонид Слуцкий, законопроект не предполагает «зарегулирования правил семейной жизни» и направлен на оказание «помощи тем, кто пострадал, кому сейчас плохо»: «Если семья не справляется, ей должны помочь специалисты: психологи в кризисных центрах, консультанты-воспитатели, а если ситуация опасная, то и полиция». Особое внимание парламентарий обращает на то, что законопроект в равной степени защищает и мужчин, и женщин. «К сожалению, у нас в стране мужчины также подвергаются насилию… это оборачивается инсультами и инфарктами в раннем возрасте,— отмечает он.— Но ни один мужчина не пойдет жаловаться в полицию, а в кризисный центр ради спасения семьи может и обратиться».

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия юрист Мари Давтян считает, что «авторы законопроекта попытались обойти в формулировках острые углы». «Из текста определения физического насилия выпали побои, хотя это одна из самых распространенных историй, а экономическое насилие не содержит ничего про неуплату алиментов»,— приводит она примеры. Также проблемой эксперт считает «криминализацию клеветы, которая сделает меру особенно непопулярной, так как механизм определения, что есть клевета, также не прописан».

Но главным недостатком документа, «на который обязательно обратят внимание и в Верховном суде, и в прокуратуре», госпожа Давтян называет предложение изолировать жертву от агрессора, а не наоборот: «Мало того что в целом непонятно, как эта изоляция будет происходить, это еще и вновь ставит жертву в более уязвимое положение».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай также отмечает, что изоляция жертвы от агрессора может оказаться неэффективной мерой. По этой причине юрист считает упущением отсутствие в документе возможности получения защитных предписаний, выдаваемых при наличии опасности для жертвы и запрещающих агрессору любое ее преследование. По словам эксперта, среди проблем не фигурируют «вопросы борьбы с навязчивым преследованием — сталкингом». «Соответствующее понятие не закреплено нормативно, но сталкинг (в том числе киберсталкинг — преследование в сети) также представляет собой серьезную угрозу, в том числе применительно к сфере семейно-бытовых отношений, так как часто имеет место со стороны бывшего партнера или супруга»,— объясняет эксперт. Госпожа Тягай напоминает, что на сегодняшний день российское законодательство не содержит понятия «семейно-бытовое насилие и международные суды также обращают внимание на то, что в России, по их мнению, отсутствуют адекватные и эффективные меры защиты».

Полина Ячменникова