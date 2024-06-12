Давайте будем вместе бить

Государственный инвестфонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры об объединении ключевых игроков в мировом профессиональном боксе в единой структуре, условно именуемой боксерской лигой. В случае успеха стоимость новой структуры только на первом этапе может достигать $5 млрд. Напомним, что PIF в последние годы активно инвестирует в спортивные проекты по всему миру. Интересы фонда простираются от футбола и гонок до гольфа и крикета. Ключевая цель — сделать Саудовскую Аравию более привлекательной страной для туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и боксер Энтони Джошуа (в центре) наблюдают за боем Дмитрия Бивола и Малика Зинада в Эр-Рияде (июнь 2024 года)

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Руководитель Управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх и боксер Энтони Джошуа (в центре) наблюдают за боем Дмитрия Бивола и Малика Зинада в Эр-Рияде (июнь 2024 года)

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Государственный инвестфонд Саудовской Аравии ведет переговоры с основными структурами, контролирующими профессиональный бокс, о создании некой объединенной боксерской лиги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Подробностей процесса пока известно немного.

По утверждению источников Reuters, в переговорном процессе участвуют крупнейшие промоутерские агентства, включая такие известные, как Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions.

С саудовской стороны их курирует советник кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана и руководитель Управления по делам развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

Примечательно, что PIF, готовый инвестировать в проект значительные средства, не настаивает на том, чтобы в новой структуре у фонда был контрольный пакет. Напротив, фонд хотел бы остаться миноритарием, чтобы сделать для других фигурантов участие в лиге, стоимость которой сразу после создания в PIF оценивают в диапазоне от $4 млрд до $5 млрд, более привлекательным.

Какова будет структура новой лиги, пока неизвестно. Источники Reuters об этом ничего не сказали, а на официальные запросы в промоутерских структурах, равно как и в самом PIF, не ответили. Нет ясности и относительно того, как PIF собирается выстроить отношения с главными федерациями профессионального бокса. Их на данный момент четыре — Всемирный боксерский совет, Всемирная боксерская ассоциация, Всемирная боксерская организация и Международная боксерская федерация. У каждой свои рейтинги, свои чемпионы, свои интересы. Полностью объединить их в единую структуру чудовищно трудно, даже с саудовскими деньгами: активы PIF превышают $700 млрд. Но о некоем систематизированном, а не от случая к случаю, сотрудничестве, предполагающем, что у бойцов будет возможность концентрироваться на выступлении в каком-то едином турнире, не отвлекаясь на обязательные защиты титулов по версии каждой из организаций, договориться вполне реально.

В качестве модели может быть использована схема, применявшаяся в World Boxing Super Series, результатом проведения которой стало, например, выявление абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В 2018 году титулы взял украинский боксер Александр Усик, который в середине мая 2024 года стал уже абсолютным чемпионом среди супертяжей, побив Тайсона Фьюри. Характерно, что чемпионский бой, как и многие топовые поединки до него, проходил как раз в Саудовской Аравии, де-факто уже ставшей центром профессионального бокса.

Отметим, что профессиональный бокс лишь одно из спортивных направлений, в которые вкладывается PIF. С 2021 года страна принимает свой этап чемпионата мира «Формулы-1», но при этом PIF даже предпринимал попытку купить всю серию. В 2023 году PIF предпринял попытку захвата контроля над профессиональным гольфом. Структура LIV Golf, созданная на средства PIF, переманила к себе множество топовых игроков и все еще, несмотря на противодействие властей США, не отказалась от идеи слиться (фактически поглотить) со «старой» структурой — Ассоциацией профессиональных гольфистов (PGA).

Cаудовские инвесторы пытаются получить влияние на крикет, один из наиболее популярных видов спорта в Индии, Пакистане, Бангладеш — странах с суммарным населением около 2 млрд человек. Они выразили готовность приобрести крупную долю в Индийской премьер-лиге (IPL) и вложить в турнир, потенциальную полную стоимость которого они оценили во внушительные $30 млрд, $5 млрд. Помимо этого, Саудовская Аравия активно продвигается в теннисе. Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации с 2024 по 2026 год будет проходить в Эр-Рияде.

Ключевая цель такой активности, как говорил принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, развитие туризма. «Если вы хотите диверсифицировать экономику, то важно работать во всех направлениях. Частью плана трансформации является туризм. А спорт тут важен. Он создает календарь, поводы для посещений»,— отметил Мухаммед бен Сальман в интервью Fox News, добавив, что не станет обращать внимания на обвинения о том, что через спорт он пытается «отмыть» образ своей страны. «Если это даст рост 1,5% ВВП, то я продолжу этим заниматься. Пусть говорят, что хотят»,— сказал фактический правитель королевства.

Афсати Джусоев