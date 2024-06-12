Деньги в цифре

Цифровые валюты центральных банков с большим или меньшим энтузиазмом развиваются по всему миру. Российский цифровой рубль в этом ряду выглядит одним из передовых — у нас уже начались пилотные испытания с реальной цифровой валютой. Правда, по мнению экспертов, за время пилотирования цифровой рубль существенно изменился и стал очень похож на обычный безналичный рубль. Однако участники рынка отмечают, что и в этом качестве от него может быть заметная польза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед Петербургским экономическим форумом Банк России опубликовал аналитический доклад «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке», в котором в том числе довольно много внимания было уделено цифровой валюте центральных банков (ЦВЦБ) в целом и цифровому рублю в частности. Никаких откровений там, конечно, нет, но любознательному читателю, который хотел бы составить себе представление о том, как в целом обстоят дела с этим в России и мире, он вполне может быть полезен. Там, например, можно узнать, что, по данным Международного валютного фонда, в 2023 году около 130 стран, на которые приходится около 98% мирового ВВП, проводили работы над ЦВЦБ.

При этом в докладе отмечается, что ряд стран, которые ранее настороженно относились к идее выпуска государственной цифровой валюты, стали более оптимистично смотреть на вероятность ее появления, хотя большинство центральных банков подчеркивают, что решение о выпуске ЦВЦБ еще не принято. «Так, представители Банка Англии в 2023 году стали более определенно говорить о вероятном запуске цифрового фунта и уже представили результаты работы и экспериментов по выбору технической архитектуры»,— говорится в документе. Там же отмечается, что Европейский центральный банк разместил ряд материалов, согласно которым работа над цифровым евро уже активно идет. Еврокомиссия в конце июня 2023 года обнародовала проект Директивы о цифровом евро, создающий правовую базу для общеевропейской ЦВЦБ. Наибольший опыт в работе с цифровой валютой накоплен Народным банком Китая, который свыше восьми лет занимается проектом цифрового юаня и уже более трех лет проводит его пилотирование.

У истоков электронных денег

Стоит отметить, что государственная цифровая валюта — изобретение не российское, не китайское и даже не американское. Как рассказал в своей колонке для «Ъ» глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов (см. «Ъ» от 23 декабря 2022 года), предком ЦВЦБ можно считать электронные деньги центробанков. «В 1990 году Suomen Pankki (Центробанк Финляндии) выпустил консультативный доклад по проекту предоплаченных карт Avant, для которых эмитентом и гарантом—хранителем стоимости выступал он сам. Проект был запущен в 1991 году. Технологически идея понравилась, но видеть регулятора в роли конкурента и отдавать ему часть ликвидности банки не захотели»,— рассказывает он. В итоге проект проработал всего три года, но с развитием криптовалют государства вновь вернулись к этой идее.

Пик популярности идеи цифровых валют, по словам Виктора Достова, пришелся на 2019–2020 годы, когда несколько десятков центробанков сообщили, что рассматривают вопрос выпуска цифровых валют. «Но первые европейские игроки изучали вопрос не торопясь. Во-первых, произошла переоценка рисков для банковской системы (если деньги из банков перетекут в электронную валюту, из каких средств они будут давать дешевые кредиты?). Во-вторых, наблюдалось некое отрезвление по поводу технологии блокчейн. В-третьих, оказалась неизбежной переоценка преимуществ — современные системы мониторинга позволяют детально отслеживать все трансакции и без внедрения ЦВЦБ, а целесообразность офлайн-платежей осталась не до конца понятной»,— рассказывает он. При этом, по его словам, в развивающихся странах проекты ЦВЦБ продвигаются активнее, потому что там они предположительно станут еще одним стимулом для более быстрого перехода на безналичные платежи. В развитых странах такой задачи нет, там цифровая валюта скорее нужна для борьбы с монополизмом международных платежных систем и стимулирования финтеха, но это задачи долгоиграющие, поэтому они и не торопятся с внедрением ЦВЦБ.

Пилот в два этапа

В России с 15 августа 2023 года началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге пользователей. На первом этапе тестировалось открытие цифровых кошельков банкам и их клиентам — как физическим, так и юридическим лицам, а также переводы между клиентами и оплата в торговых точках с использованием цифрового рубля. В первом пилоте принимали участие 13 банков и 600 их сотрудников.

Второй этап, как планируется, должен начаться в ближайшее время. Как говорится в докладе ЦБ, в рамках развития пилотирования цифрового рубля планируется расширить число его участников. «Уже сформирована вторая группа из 19 банков, планируется дальнейшее увеличение как числа банков, так и их клиентов — юридических лиц и граждан, участвующих в этом проекте»,— сказано документе. При этом там отмечается, что в программу будут включены новые сценарии операций с цифровым рублем и повышены лимиты проводимых платежей. «Решение о масштабировании проекта цифрового рубля будет приниматься по результатам пилота проекта»,— сказано в докладе.

Важный момент заключается в том, что счета будут храниться именно в Банке России, а не в коммерческих банках, которые станут только посредниками между клиентами и ЦБ. В результате банки смогут привлекать меньше средств, которые, таким образом, станут дороже, следовательно, подорожают услуги самих банков. Естественно, это не вызывает у банков восторга. Хорошей новостью для них является тот факт, что на остаток в цифровых рублях не будет начисляться процент, а значит, вклады в банках останутся привлекательными.

Третья форма нацвалюты

Стоит отметить, что сама концепция цифрового рубля претерпела существенные изменения в ходе пилотов — сначала с прототипом цифрового рубля с сентября 2022 по март 2023 года, а потом и по результатам первого этапа пилота на реальном цифровом рубле. Это превращение напоминает историю о том, как создавался автомобиль «Москвич-2141». Возможно, это байка, но говорят, что изначально дизайнеры нарисовали отличный, современный образ, не уступающий на тот момент ведущим иностранным моделям. Потом эти чертежи посмотрели технологи и объяснили, что такую сталь, которая нужна для нарисованного кузова, в стране не делают, такие обводы наша штамповка обеспечить не может и так далее. В результате получился «Москвич-2141». Впрочем, «Википедия» утверждает, что за его основу был принят кузов Simca-Chrysler 1307, и если это правда, то инженеры АЗЛК превратили гадкого утенка в лебедя.

История с цифровым рублем больше похожа на рассказ о дизайнерах и технологах. Изначально предполагалось (и официально считается до сих пор), что цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, объединяющей плюсы как наличной, так и безналичной валюты. «Предполагалось», потому что сегодня о возможности платить цифровым рублем офлайн, то есть как наличной валютой в отсутствие интернета, почти никто и не вспоминает и в пилоте это не отрабатывалось. «Официально считается», потому что такую возможность никто формально не исключал и к 2030 или 2050 году ее теоретически могут реализовать, если к тому моменту еще останутся зоны, где интернет будет недоступен.

Кроме того, предполагалось, что гражданам и компаниям в Банке России будут открываться электронные кошельки. Сегодня руководители Центрального банка по-прежнему называют их электронными кошельками, но, видимо, в силу привычки — в законе прописано, что цифровые рубли хранятся на счете цифрового рубля в Центральном банке. Казалось бы, какая разница — счет или кошелек? Однако в части регулирования они представляют собой две совершенно различные сущности. Кошелек предполагает упрощенную идентификацию, может быть привязан к лицевому счету (к одному банковскому счету привязано несколько лицевых с соответствующей формой учета), не защищен системой страхования вкладов. Словом, для того, чтобы учитывать цифровые рубли на кошельках, открытых в Банке России, все регулирование для них пришлось бы прописывать с нуля. Вместо этого было решено записать в Гражданском кодексе, что цифровой рубль — это вид безналичных денежных средств (ст. 128 ГК РФ), а счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета (ч. 2 ст. 30.8 закона «О национальной платежной системе»). И дальше все регулирование действий с цифровым рублем было выстроено по принципу работы с безналичным рублем.

Впрочем, даже такой урезанный цифровой рубль может оказаться полезен в современных условиях цифровизации всего на свете. Как рассказал в интервью «Ъ» глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, у нас уже есть цифровые финансовые активы, а на финансовой стороне при этом остаются обычные фиатные деньги (см. «Ъ» от 23 декабря 2022 года). Соответственно, при этом, по его словам, нельзя полноценно и бесшовно использовать смарт-контракты (преобразуются в код и исполняются автоматически при выполнении заложенных в них условий). «Если у нас будут цифровые финансовые активы на одной стороне и цифровая валюта в виде цифрового рубля с другой стороны, то здесь смарт-контракты смогут работать в полную силу, а их применение будет формировать столь необходимый синергетический эффект процессов цифровизации»,— уверен Роман Прохоров.

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Максим Буйлов