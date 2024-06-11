Комитет Госдумы по просвещению внесет законопроект по изменению порядка проведения ЕГЭ

Уже в ходе весенней сессии парламента депутаты Госдумы намерены внести предложения по изменению процедуры единого госэкзамена, сообщила глава комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР). Эти заявления прозвучали после нескольких скандалов, которые имели место во время основного периода сдачи ЕГЭ в 2024 году. Ранее сразу в нескольких регионах выпускники жаловались на неэтичные досмотры в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) перед ЕГЭ. Школьники из Воронежа, Московской области и Чувашии обращали внимание на то, что их просили снять часть одежды и поднимать рубашки из-за реагирующего металлодетектора. Прокуратура и СКР регионов начали проверки по этому поводу.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что в ведомство не поступало жалоб от родителей школьников на нарушение процедуры проведения ЕГЭ. Рособрнадзор обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой ускорить проверку нарушений прав участников ЕГЭ, а также обнародовать ее результаты. Отдельно господин Музаев отмечал, что в регламенте проведения ЕГЭ «досмотр не прописан»: «Нет таких слов. Это серьезная юридическая процедура… У нас есть регламент прохода рамок. Как в аэропорту, где говорят: "Что-то звенит — надо выложить"».

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, глава Рособрнадзора предлагает привлекать к процессу проведения экзаменов представителей родительских комитетов. Пока же он считает нужным дождаться результатов проверки: «Я… на стороне учителей, я против безосновательных судилищ. Почему у нас сотрудник ППЭ по умолчанию виноват?» — отметил он.

Полина Ячменникова