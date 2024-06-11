Госдума обсудит штрафы и лишение прав за опасное вождение

Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР вчера внесла в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В кодекс предлагается ввести новую статью 12.38, которая впервые устанавливает штраф за «опасное вождение»: санкция в 3–5 тыс. руб. за первое нарушение; лишение прав на срок 1–3 месяца — за повторное в течение года. Поправки, как ранее сообщал “Ъ”, концептуально поддержаны правительством РФ.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году по инициативе МВД, которое таким образом планировало бороться с агрессивными водителями, которые резко тормозят, резко разгоняются, совершают другие маневры подобного рода. Однако штраф так и не был установлен. Законопроектов с санкцией за это нарушение за последние шесть лет вносилось несколько, все они по разным причинам отклонялись. Эксперты указывали, в частности, на чрезмерно сложный для восприятия и трактовки термин «опасное вождение» (представляет собой громоздкий абзац с перечислением всех возможных маневров, подпадающих под понятие), что может привести к сложностям в администрировании.

«С учетом положительного отзыва правительства надеюсь на поддержку большинства коллег-депутатов. Проблема агрессивного и, к сожалению, на сегодняшний день фактически безнаказанного поведения на дороге давно нуждается в решении»,— заявил вчера депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно пояснительной записке, в социальных сетях часто публикуют видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду. Господин Нилов считает, что по их вине происходит до 80% всех ДТП.

Иван Тяжлов