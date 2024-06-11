12,3 процента составило увеличение объема входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ в мае по сравнению со средним уровнем первого квартала этого года, сообщил регулятор. Без учета добычи, производства нефтепродуктов и сектора госуправления рост составил 3,8%. Входящие платежи росли во всех группах отраслей, особенно —внешнего спроса (в сфере добычи нефти и газа — с поступлением выручки от экспорта). Быстро росли платежи и в отраслях потребительского спроса — на 7,1% в мае против 2,2% в апреле. Это «указывает на явную активизацию потребления населения в мае», замечает ЦБ. В отраслях инвестспроса рост платежей замедлился до 0,5% с 6,8%.

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