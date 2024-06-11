Не взыщите, срок годности истек

Если по вине налогового органа сроки выездной проверки затянуты более чем на два года, отведенные Налоговым кодексом (НК), принудительное взыскание налога неправомерно, решил Верховный суд РФ (ВС). В случае превышения срока налоговики теряют право взыскивать налоги и в бесспорном (по инкассо), и в судебном порядке. Причем отсчитывать два года нужно с начала проверки, а не процедуры взыскания. Юристы говорят, что налоговики часто не соблюдают сроки и позиция ВС поможет бизнесу оспорить претензии. Эксперты отмечают тренд на продление сроков для налоговых органов и сохраняющиеся риски привлечения к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о последствиях превышения налоговиками сроков проведения выездной проверки. ООО «Нова Принт» просило признать «не подлежащими исполнению» решение УФНС по Республике Марий Эл о взыскании налогов, пени, штрафа на общую сумму около 10 млн руб. и инкассовые поручения о списании задолженности со счетов компании. Акты вынесены 24 октября 2022 года. ООО оспорило их в вышестоящем налоговом органе, а после отказа обратилось в суд.

В «Нова Принт» поясняли, что проверка за 2015–2017 годы была назначена в ноябре 2018 года, а решение о привлечении к ответственности госорган вынес только в мае 2022 года.

Таким образом, отмечали в компании, УФНС «нарушило сроки проведения выездной проверки более чем на два года, в связи с чем утратило право на принудительное взыскание» недоимки и штрафных санкций, начисленных по ее итогам.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций поддержали доводы «Нова Принт». В частности, суды указали, что при соблюдении сроков осуществления контрольных мероприятий «меры по принудительному взысканию доначисленных сумм должны были быть приняты» на полтора месяца ранее и поэтому оспариваемые акты «не подлежали исполнению как незаконные».

Однако окружная кассация встала на сторону налоговиков. По мнению суда, сроки нужно отсчитывать не с даты решения о назначении проверки, а проверять «своевременность действий налогового органа на стадии исполнения решения, которая начинается с выставления требования об уплате налога».

«Само по себе нарушение длительности проведения налоговой проверки не может иметь юридического значения для оценки правомерности действий налогового органа на стадии взыскания задолженности»,— говорится в постановлении кассации. А без учета нарушения сроков самой проверки сроки для направления требования и решения о взыскании налога соблюдены, резюмировал суд.

Не согласившись с этим, «Нова Принт» подала жалобу в ВС, и дело передали в экономколлегию, которая прямо признала серьезность нарушения сроков проверки.

ВС отметил, что НК устанавливает предельные сроки для каждого мероприятия налогового контроля. Так, на выездную проверку отведено два месяца с продлением максимум до шести месяцев, а приостановить проверку можно лишь на полгода. Также есть отдельные сроки для получения дополнительных доказательств, вынесения акта по итогам проверки, уведомления налогоплательщика, предоставления им возражений и принятия итогового решения руководителем налогового органа.

Однако в деле «Нова Принт» акт проверки был вручен на полтора месяца позднее срока, дополнение к акту вынесено с просрочкой на десять месяцев, а вручено «с нарушением срока более чем на два года» (вместо 3 февраля 2020 года — 1 марта 2022 года), обратил внимание ВС.

Между тем, по мнению коллегии, нельзя игнорировать сроки проведения проверки, потому что их регламентация «имеет общие итоговые цели» с установлением сроков для взыскания налога и «направлена на достижение равновесия интересов участников отношений и обеспечение правовой определенности». «Длительный срок проведения налоговой проверки может быть признан недопустимым в той мере, в какой приводит к избыточному или неограниченному по продолжительности применению мер налогового контроля в отношении налогоплательщиков»,— подчеркнул ВС со ссылкой на позицию Конституционного суда от 16 июля 2004 года.

Таким образом, если сроки совершения определенных действий в рамках налогового контроля (в том числе рассмотрение материалов проверки и принятия решения по ней) «в своей совокупности превысили двухлетний срок», предусмотренный ст. 47 НК, то «налоговый орган утрачивает право на принудительное взыскание задолженности как в бесспорном, так и в судебном порядке», заключил ВС.

В итоге решения первой и апелляционной инстанций в пользу компании оставлены в силе.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Никита Жаров называет позицию ВС «значимой для налогоплательщиков». «Налоговая инспекция в девяти из десяти случаев нарушает сроки проведения выездных проверок, в большинстве своем эти нарушения относительно незначительные (два-три месяца), хотя бывают и случаи, как в рассмотренном деле»,— говорит управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков.

Дело в том, что ранее в подобных случаях суды часто вставали на сторону налоговиков, говорят юристы. Так, суды считали, что нарушение инспекцией сроков проверки не влияет на факт неуплаты налогов, а при существенной просрочке могли отменить пени и штрафы, оставив только сумму недоимки, рассказывает господин Матюшенков.

ВС же признал, что «само по себе нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание налогов, но это можно сделать только в пределах двух лет», подчеркивает господин Жаров. Причем «отсчитывать эти два года надо именно с даты начала проверки», а не с начала процедуры взыскания, добавляет юрист. Вероятно, теперь налоговики будут четче соблюдать процессуальные сроки, полагает господин Матюшенков, но их нарушение поможет лишь «тем налогоплательщикам, которые не уклонялись от мероприятий налогового контроля».

Юристы считают, что позиция ВС полезна для бизнеса и поможет отбиться от претензий по слишком затянутым проверкам.

Вместе с тем в последнее время «прослеживается тренд на увеличение процессуальных сроков, чтобы налоговые органы не могли их нарушить даже при желании», уточняет руководитель практики «Налоговое структурирование сделок» ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров. Так, постановление правительства от 29 марта 2023 года увеличило сроки для принудительного взыскания налогов на шесть месяцев, уточняет господин Гюльбасаров. Впрочем, это не меняет предельный двухлетний срок для выездной проверки, на нарушение которого указал ВС, поясняет Никита Жаров.

Если доначисления превышают 18,75 млн руб., есть риск возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов по ст. 199 УК РФ, несоблюдение срока проверки этому «не мешает», обращает внимание господин Матюшенков. По его словам, «зачастую именно угроза уголовного преследования является основным стимулом для бенефициаров бизнеса уплачивать налоги по результатам проверок».

Анна Занина, Ян Назаренко