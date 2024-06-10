Оборонэнергоафера

Три с половиной и девять лет лишения свободы получили бывшие руководители АО «Оборонэнергосбыт» Юрий Ющак и Олег Сундуков. Оба признаны виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО «Энергодата» на «оказание услуг в сфере информационных технологий», в результате чего из бюджета было похищено несколько десятков миллионов рублей. Гендиректор «Энергодаты» Вадим Матвеев приговорен к пяти годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело (165 томов) в отношении бывшего гендиректора АО «Оборонэнергосбыт» Олега Сундукова и Юрия Ющака, исполнявшего в организации обязанности технического директора, а также экс-руководителя ООО «Энергодата» Вадима Матвеева Мещанский райсуд столицы слушал с апреля 2022 года. Фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Олега Сундукова еще и в особо крупном присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последнего суд признал организатором преступления, назначив самое суровое наказание — девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Юрий Ющак, проходивший по делу пособником (ч. 5 ст. 33 УК РФ) мошенников, получил три с половиной года лишения свободы и штраф 200 тыс. руб.

Бывшего гендиректора ООО «Энергодата» Вадима Матвеева судья Олеся Менделеева приговорила к пяти годам и штрафу 500 тыс. руб. Никто из подсудимых своей вины не признал. Под стражу их взяли в зале суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого уголовного дела было начато Главным военным следственным управлением СКР в январе 2017 года в отношении «неустановленных лиц, выполняющих управленческие функции» в АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата». При этом, по данным “Ъ”, факты противоправной деятельности руководителей «Оборонэнергосбыта» были выявлены в ходе расследования уголовного дела о хищении почти 450 млн руб. при поставках электроэнергии воинским частям, подведомственным Минобороны (см. “Ъ” от 15 октября 2016 года). Фигурантом этого дела является еще один бывший гендиректор «Оборонэнергосбыта», скрывающийся в Турции Александр Змихновский. Кроме него в мошенничестве обвиняются несколько топ-менеджеров ОАО «Оборонэнерго», осуществляющего передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей, руководители среднего звена, а также коммерсанты.

В выделенном деле фигуранты появились в сентябре 2018 года, когда были задержаны Юрий Ющак, числившийся в последнее время консультантом ООО ЮСН, и Вадим Матвеев.

Обоих по ходатайству следствия Хамовнический райсуд Москвы отправил в СИЗО. А вот в отношении Олега Сундукова следствие неожиданно решило ограничиться подпиской о невыезде. Впоследствии на этот факт не раз во время продления арестов обращали внимание недовольные адвокаты других обвиняемых. Был в этом деле и еще один фигурант — Петр Беликов, сменивший в мае 2018 года на посту руководителя Олега Сундукова. Впрочем, он в итоге пошел по делу свидетелем. Отметим также, что в августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт», обеспечивавший электроэнергией Минобороны и связанные с ним структуры, банкротом.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2015 году между АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата» было заключено три контракта на создание различных систем автоматизированного учета на 80 млн руб. Например, в период с февраля по июнь 2016 года компания Вадима Матвеева должна была разработать и поставить заказчику единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета. Только на этот проект из бюджета было выделено 37,3 млн руб. Однако, как установили следствие и суд, эти работы выполнены не были и, более того, никакой нужды в них якобы вообще не было.

Защита осужденных такую позицию следствия и суда не разделяет. В частности, защищающий Юрия Ющака адвокат Максим Пашков заявил “Ъ”, что «Энергодата» поставила все разработанные ею программы. «А о том, что заказчику они были нужны, говорили допрошенные в суде в качестве свидетелей сотрудники самого "Оборонэнергосбыта"»,— добавил защитник.

Олег Рубникович