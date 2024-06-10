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Коммерсантъ FM
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Оборонэнергоафера

Поставщиков военного ведомства осудили за мошенничество

Три с половиной и девять лет лишения свободы получили бывшие руководители АО «Оборонэнергосбыт» Юрий Ющак и Олег Сундуков. Оба признаны виновными в заключении фиктивных контрактов с ООО «Энергодата» на «оказание услуг в сфере информационных технологий», в результате чего из бюджета было похищено несколько десятков миллионов рублей. Гендиректор «Энергодаты» Вадим Матвеев приговорен к пяти годам колонии.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовное дело (165 томов) в отношении бывшего гендиректора АО «Оборонэнергосбыт» Олега Сундукова и Юрия Ющака, исполнявшего в организации обязанности технического директора, а также экс-руководителя ООО «Энергодата» Вадима Матвеева Мещанский райсуд столицы слушал с апреля 2022 года. Фигурантов обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Олега Сундукова еще и в особо крупном присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последнего суд признал организатором преступления, назначив самое суровое наказание — девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Юрий Ющак, проходивший по делу пособником (ч. 5 ст. 33 УК РФ) мошенников, получил три с половиной года лишения свободы и штраф 200 тыс. руб.

Бывшего гендиректора ООО «Энергодата» Вадима Матвеева судья Олеся Менделеева приговорила к пяти годам и штрафу 500 тыс. руб. Никто из подсудимых своей вины не признал. Под стражу их взяли в зале суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого уголовного дела было начато Главным военным следственным управлением СКР в январе 2017 года в отношении «неустановленных лиц, выполняющих управленческие функции» в АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата». При этом, по данным “Ъ”, факты противоправной деятельности руководителей «Оборонэнергосбыта» были выявлены в ходе расследования уголовного дела о хищении почти 450 млн руб. при поставках электроэнергии воинским частям, подведомственным Минобороны (см. “Ъ” от 15 октября 2016 года). Фигурантом этого дела является еще один бывший гендиректор «Оборонэнергосбыта», скрывающийся в Турции Александр Змихновский. Кроме него в мошенничестве обвиняются несколько топ-менеджеров ОАО «Оборонэнерго», осуществляющего передачу, распределение электроэнергии и организацию энергоснабжения воинских частей, руководители среднего звена, а также коммерсанты.

В выделенном деле фигуранты появились в сентябре 2018 года, когда были задержаны Юрий Ющак, числившийся в последнее время консультантом ООО ЮСН, и Вадим Матвеев.

Обоих по ходатайству следствия Хамовнический райсуд Москвы отправил в СИЗО. А вот в отношении Олега Сундукова следствие неожиданно решило ограничиться подпиской о невыезде. Впоследствии на этот факт не раз во время продления арестов обращали внимание недовольные адвокаты других обвиняемых. Был в этом деле и еще один фигурант — Петр Беликов, сменивший в мае 2018 года на посту руководителя Олега Сундукова. Впрочем, он в итоге пошел по делу свидетелем. Отметим также, что в августе 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Оборонэнергосбыт», обеспечивавший электроэнергией Минобороны и связанные с ним структуры, банкротом.

Как трое управленцев «Оборонэнергосбыта» оказались под следствием

Из материалов уголовного дела следует, что в 2015 году между АО «Оборонэнергосбыт» и ООО «Энергодата» было заключено три контракта на создание различных систем автоматизированного учета на 80 млн руб. Например, в период с февраля по июнь 2016 года компания Вадима Матвеева должна была разработать и поставить заказчику единую автоматизированную систему налогового и бухгалтерского учета. Только на этот проект из бюджета было выделено 37,3 млн руб. Однако, как установили следствие и суд, эти работы выполнены не были и, более того, никакой нужды в них якобы вообще не было.

Защита осужденных такую позицию следствия и суда не разделяет. В частности, защищающий Юрия Ющака адвокат Максим Пашков заявил “Ъ”, что «Энергодата» поставила все разработанные ею программы. «А о том, что заказчику они были нужны, говорили допрошенные в суде в качестве свидетелей сотрудники самого "Оборонэнергосбыта"»,— добавил защитник.

Олег Рубникович

Чиновники обогрели базу за взятку

В Преображенском райсуде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова и его заместителя Романа Митюрева.

Гособвинитель потребовал признать господина Харитонова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 65 млн руб. и назначить ему 12 лет колонии строгого режима, штраф равный сумме взятки и запрет на занятие в течение десяти лет должностей с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций. Для господина Митюрева прокурор запросил 10 лет колонии и такой же по размеру штраф.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено главным военным следственным управлением СКР осенью 2022 года. По версии следствия, чиновники вымогали у руководителя подрядной организации «Инсистем» 65 млн руб. за строительство на военной базе за Полярным кругом энергосберегающей котельной стоимостью в 734 млн руб. ЦЖКУ, отметим, предоставляло все виды коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям — от электро-, водо-, тепло- и газоснабжения до ремонта и модернизации всей жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В ходе переговоров с руководителем организации Станиславом Никишиным, считает следствие, было решено, что деньги будут выплачиваться частями после выполнения чиновниками оговоренных условий: за выигрыш компании в конкурсе на реконструкцию котельной, выполнение отдельных работ и подписание итогового акта приемки. Но обвиняемые и взяткодатель не знали, что все их переговоры отслеживали оперативники ФСБ, которые в конце 2022 года задержали Сергея Харитонова, узнав от главы «Инсистем», что за несколько месяцев до этого он передал первый транш в 7 млн руб. Фигуранты свою вину не признали. Тем не менее им инкриминировали получение всей суммы незаконного вознаграждения.

Выступая в прениях, подсудимые и адвокаты заявляли, что обвинение основано на «голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя», уголовное преследование которого было прекращено. Защитники потребовали, чтобы уголовное преследование подзащитных было прекращено в связи с отсутствием события преступления, а за ними признано право на реабилитацию.

Адвокаты особо отметили, что котельная была построена в срок и до сих пор работает в соответствии со всеми требованиями заказчика.

Алексей Соковнин

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