Уголь нагружают обязательствами

ОАО РЖД продолжает настаивать на обеспечении планов по расширению подходов к портам Азово-Черноморского бассейна в объеме до 200 млн тонн обязующими договорами ship-or-pay с угольщиками. Ранее трем регионам было предложено подписать для гарантий загрузки новой инфраструктуры договоры по поставке на порты юга 4,5 млн тонн угля в месяц по модели тех, которые сейчас действуют для Восточного полигона. Но эксперты считают, что нынешняя доходность южного направления не обеспечивает достаточную рентабельность для поставщиков угля и договоры ship-or-pay — слишком рискованны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД направило в Минтранс и Минэнерго предложения по формированию дополнительных грузопотоков угля в порт Тамань (“Ъ” видел документ от 30 мая).

«С учетом необходимости обеспечения гарантированного возврата инвестиций» в дальнейшее расширение провозных способностей Южного полигона компания предлагает привлекать новые грузопотоки угля через механизм ship-or-pay («вези или плати», по которому одна сторона обязана предоставить, а другая — перевезти определенный тоннаж и оплатить услугу в любом случае).

Также ОАО РЖД считает, что нужно повысить прозрачность политики ценообразования на перевалку грузов в Тамани, публикуя актуальные тарифы в интернете, и установить их на уровне, позволяющем обеспечить конкурентоспособность российского угля на мировом рынке и «максимизацию его вывоза» исходя из сложившейся конъюнктуры.

Письмо стало ответом на поручение по итогам совещания у помощника президента Игоря Левитина от 9 апреля (“Ъ” видел документ). Тогда, в частности, было решено к 1 сентября представить проект паспорта развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) к 2030 году в объеме не менее 200 млн тонн.

В начале года из-за высоких тарифов угольные компании остановили перевалку через терминал ОТЭКО в Тамани. В результате погрузки на южном направлении обвалило погрузку по всей стране за первый квартал (см. “Ъ” от 1 апреля). Постепенно ОТЭКО снизило тарифы до уровня, который устроил грузоотправителей, и в мае отгрузки возобновились. В июне терминал планирует перевалить более 2 млн тонн угля (см. “Ъ” от 28 мая). Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ-2024 отмечал, что, несмотря на снижение, тарифы ОТЭКО, «возможно, еще не являются экономически обоснованными».

В ОТЭКО от комментариев отказались. ОАО РЖД, в свою очередь, в контексте ситуации с ОТЭКО говорило о «риске неокупаемости инвестиционных вложений ОАО РЖД и государства в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на подходах к портам АЧБ» и предлагало вернуться к идее заключения договоров ship-or-pay (см. “Ъ” от 19 марта). В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что поддерживают заключение долгосрочных договоров на принципах «вези или плати», добавив, что конкретные механизмы находятся в проработке и требуется внесение законодательных изменений.

В поручениях по итогам совещания у Игоря Левитина значится и рекомендация ОАО РЖД правительствам Кузбасса, Новосибирской области и Краснодарского края заключить соглашения о перевозке на порты АЧБ в 2024–2030 годах на уровне 4,5 млн тонн угля в месяц.

Также монополии рекомендовано разработать для этих соглашений методику формирования плана экспортных перевозок «с учетом подтвержденного объема» по той модели, которая действует сейчас для Кузбасса на Восточном полигоне, где квота каждого грузоотправителя на восток прямо привязана к их фактическим поставкам альтернативными направлениями.

Источник “Ъ” на угольном рынке говорит, что ОАО РЖД снова пытается лоббировать тему «вези-или-плати», законопроект по которой правительство год назад отозвало. «В поручении речь идет о гарантированном вывозе по соглашениям с регионами. А ОАО РЖД для заключения соглашений выдвигает целый ряд условий, которые должны выполнить грузоотправители, законодатели и стивидоры, это займет многие месяцы»,— указывает собеседник “Ъ”. Планы вывоза на Восток, добавляет он, не выполняются уже сейчас и непонятно, почему монополия «не хочет пойти навстречу угольщикам».

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов говорит, что текущие ставки FOB Тамань могут доходить до $65–70, что с учетом тарифа порта и ОАО РЖД делает совершенно нерентабельной добычу и поставку даже сортового энергетического угля, а для углей обычных фракций текущая цена непроходная. Подписав соглашение ship-or-pay, отмечает эксперт, угольщики рискуют получить еще убытки за недопоставленный уголь, «что в нынешней ситуации просто недопустимо».

Наталья Скорлыгина