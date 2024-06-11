К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник дарования Торы

Вечером 11 июня наступает Шавуот — праздник дарования Торы. А днем 12-го во всех синагогах мира люди будут повторять то, что произошло 3336 лет назад, когда наш народ стоял у горы Синай, когда предки наши, как один человек, слушали десять заповедей и получили от Б-га Тору — первые пять книг Библии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До сих пор это событие оказывает влияние на бoльшую часть человечества, на всех, кто исповедует единобожие. Так что для меня это хороший повод поздравить всех читателей «Коммерсанта» с этим великим праздником.

Надо понимать, что Тора, называемая также Пятикнижием, принципиально отличается от остальных книг Библии не только тем, что она содержит в себе все заповеди, являющиеся основой монотеистических религий. Главное — то, что Тора это единственный в человеческой истории текст, созданный Б-гом. Это мудрость Б-га, выраженная в форме, которую ум человеческий способен понять — и это поучение на все хорошее, правила поведения во всех жизненных ситуациях.

Именно поэтому наш народ учит Тору всю жизнь — не только затем, чтобы стать мудрее, но прежде всего чтобы понять желания Б-га и научиться правильно их выполнять. Потому что Б-г есть воплощение добра, и, исполняя Его волю, мы сами становимся лучше, приносим больше пользы себе, своим близким, всему этому миру.

В чем принципиальное отличие Закона Б-жьего от законов человеческих? Законы людей всегда относительны, всегда обусловлены обстоятельствами человеческой жизни. Изменяются обстоятельства — люди меняют законы. А Закон от Б-га — он от обстоятельств не зависит. Он дан нам раз и навсегда, и выполнять его должно каждое поколение. Недаром текст десяти заповедей начинается словами: «Я, Г-сподь Б-г, Который вывел вас из Египта». То, что сказал Б-г, подлежит исполнению безусловному и безоговорочному. И здесь не действуют обычные человеческие оправдания, что, дескать, «это было невозможно», «так сложились обстоятельства» и прочее в этом роде. Б-г сотворил весь мир — и сотворил его так, что человеку в любом случае по силам соблюдать законы и правила, которые Б-г ему дал. Соблюдать даже не потому, что это логично, а просто потому, что Б-г так сказал, а Он в любом случае знает лучше нашего. В этом главный урок дарования Торы и праздника Шавуот. Заповеди Г-сподни — суть основа основ человеческого поведения. Всякий раз, когда мы хотим что-то сделать, наш долг спросить себя, соответствует ли наше желание желанию нашего небесного Отца. Да, мы развиваемся технологически, мы развиваемся интеллектуально, каждое поколение может сделать больше предыдущего, но это вовсе не значит, что нам все дозволено. Есть истины, которые невозможно оспорить, которые нельзя «корректировать». Эти истины получены от Б-га — и только тем, кто руководствуется ими, Б-г дает покой, безопасность и процветание.

Берл Лазар, главный раввин России