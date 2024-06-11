Кредит все жестче

Перспектива дополнительного ужесточения политики ЦБ привела к росту как номинальных, так и реальных ставок, денежно-кредитные условия в мае стали жестче, фиксирует регулятор в опубликованном вчера обзоре. Темпы кредитования при этом остаются высокими — займы нефинансовому сектору в апреле росли так же, как в марте, прирост розничных кредитов замедлился на фоне снижения объемов выданной ипотеки, рост же необеспеченных потребкредитов, напротив, ускорился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за риторикой о повышении ставки — такой сценарий глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала еще в апреле

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за риторикой о повышении ставки — такой сценарий глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала еще в апреле

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В мае денежно-кредитные условия ужесточались, несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 16%, следует из комментария (.pdf), опубликованного вчера регулятором. Напомним, еще на апрельском заседании глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о существовании сценария, в рамках которого ставка Банка России может быть не снижена, а повышена — если дезинфляция остановится. На заседании на прошлой неделе регулятор также рассматривал возможность повысить ставку до 17% или 18%, но в итоге сохранил ее на уровне 16% (следующее заседание состоится 26 июля и, вероятно, будет решающим для траектории ставки).

Повышение ставок, которое и повлияло на ужесточение денежно-кредитных условий, связано в первую очередь с переоценкой участниками рынка длительности сохранения жесткой политики.

Рост наблюдался как в номинальных, так и в реальных ставках — последние при росте инфляционных ожиданий обновили исторические максимумы, замечают в ЦБ. Кривая доходности ОФЗ двигалась вверх по всей длине четвертый месяц подряд — доходность по бумагам со сроком погашения через год увеличилась с 15,98% до 17,24%. Доходность корпоративных облигаций выросла на 1,5 процентного пункта — до 17,3%, разница с доходностью госбумаг увеличилась лишь незначительно (в мае в среднем она составил 128 базисных пунктов, в апреле — 122 б. п.).

Годовые темпы роста денежных агрегатов также остаются существенно выше значений 2017–2019 годов, когда инфляция находилась вблизи 4%. Впрочем, в ЦБ полагают, что ужесточение ценовых и неценовых условий еще не в полной мере успело оказать влияние на кредитно-депозитный рынок. Влияние бюджетных операций на ликвидность в мае было близким к нейтральному: в течение месяца были перечислены в бюджет и майские, и значительная часть апрельских налогов.

Кредитование же продолжает расти высокими темпами: регулятор приводит данные за апрель, но в случае с корпоративными займами указывает, что темпы роста оставались высокими и в мае (несмотря на то что ставки по кредитам свыше года находятся вблизи максимума с середины 2015 года).

Годовой прирост корпоративного кредитования в апреле составил 20,4% против 20,3% в марте. Темпы розничного кредитования незначительно снизились (с 23,2% до 22,6%) на фоне снижения объемов выданной ипотеки (с 27,7% в марте до 26,1% в апреле), тогда как рост необеспеченных кредитов, напротив, ускорился с 15% до 15,6%. На льготную ипотеку в апреле приходилось 75% выдач — это повлияло на уровень ставок по долгосрочным розничным займам (они снизились как раз за счет увеличения доли ипотеки — средняя ставка по кредитам под залог договоров долевого участия составила 6,23%, под покупку готовых объектов недвижимости — 10,64%). Впрочем, в конце мая отдельные крупные банки повысили ставки по рыночной ипотеке.

Более жесткий сигнал ЦБ на апрельском заседании сказался на повышении депозитных ставок — они росли и в течение апреля (рост был более заметным по долгосрочным вкладам), приток средств на депозиты ускорился — до 25,9%. В мае банки также стали повышать ставки по вкладам не только до года, но и свыше, закладывая более высокие ожидания срока сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Татьяна Едовина