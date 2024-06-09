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Коммерсантъ FM
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Суверенитет в поисках подрядчика

Как на ПМЭФ согласовывали взаимный интерес государства и бизнеса

Повестка Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году уже традиционно — с 2022-го — оказалась сосредоточена на «внутренних» темах и удовлетворении потребности обеспечить России всевозможные суверенитеты, от технологического и финансового до культурного. Де-факто усиление роли государства в экономике за счет роста перераспределения активов и капитала, изоляция РФ от большей части развитых экономик и вызванная этим общая неопределенность правил игры и прогнозов делового климата переориентировали ПМЭФ на поиск формулировок нового договора государства и бизнеса. Подход «льготы в обмен на любые инвестиции» в изменившихся условиях уже не интересен государству — договор меняется и должен теперь описывать гарантии сохранности активов и доли в перераспределении в обмен на участие бизнеса в конкурентной борьбе за право внести вклад в приоритетные для государства проекты.

Спрос российских властей на независимость пока не позволяет компаниям ясно увидеть в себе исполнителей этого заказа

Спрос российских властей на независимость пока не позволяет компаниям ясно увидеть в себе исполнителей этого заказа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос российских властей на независимость пока не позволяет компаниям ясно увидеть в себе исполнителей этого заказа

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ПМЭФ 2024 года содержательно мало отличался от форумов последних двух лет — его участники на разных сессиях обсуждали вопросы преимущественно внутренней повестки и инвестиции в российскую экономику преимущественно российского бизнеса. Необходимость опираться на собственные ресурсы в удовлетворении внутреннего спроса обосновывалась необходимостью достижения РФ независимости — технологической ли, промышленной, военной или геополитической. Так, Владимир Путин в экономической части выступления на ПМЭФ указал на международный характер гонки стран за укреплением всевозможных суверенитетов — государственного, ценностно-культурного, экономического. Замглавы администрации президента Максим Орешкин рассуждал о равнозначности разных уровней суверенитета: по его словам, экономика не может быть успешна без успешной армии, а государственный суверенитет — без экономического.

Итоги ПМЭФ-2024

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Впрочем, парад суверенитетов скорее фон и подспорье для обсуждения нового договора государства и бизнеса в условиях общей экономической неопределенности (для бизнеса по-прежнему актуален вопрос о рисках, например, вложений в импортозамещающие проекты в контексте возможных изменений в геополитике и вероятности возвращения на рынок крупных иностранных конкурентов). Если раньше государство готово было расширять льготы для бизнеса в обмен на любые инвестиции (в ином случае потенциально не востребованные в РФ проекты могли быть реализованы бизнесом в других странах), то теперь власти предпочитают более активно вмешиваться в перераспределение капитала и инвестиций в экономике, либо указывая компаниям на свои конкретные потребности, либо требуя объяснить, как запрос на льготы «вписывается» в концепцию того или иного «суверенитета».

Отчасти поэтому обсуждению разных суверенитетов и была посвящена едва ли не половина сессий ПМЭФ: складывалось впечатление, что в ряде случаев регуляторы сами не понимают, как тот или иной суверенитет «приземлить» на реальные потребности отраслей, и ждут от бизнеса конкурентных предложений по устройству этого процесса.

По оценкам ВТБ, только для «инфраструктурного прорыва» РФ потребуется потратить от 12,5 трлн до 24,8 трлн руб. до 2035 года. С учетом масштаба государственных задач вопрос о возможных пределах бюджетных расходов де-факто уже не ставится, несмотря на напоминания финансового блока — Минфина и ЦБ — о потребности в сбалансированном бюджете. При этом государство намерено перераспределять потоки не только собственных, но и частных инвестиций в приоритетные сектора. Какие угодно частные инвестиции для разгона темпов экономического роста уже не нужны: в 2022 году при плане роста инвестиций в 9,5% реальный показатель составил 15,9%, в 2023-м при плане в 15,1% достиг 27,2%, привел цифры президент. Однако этот рост во многом обеспечили ВПК и смежные отрасли, а проблемы импортозависимости по ключевым направлениям не решены: нет технологий, нет оборудования.

Фотогалерея

Лица ПМЭФ-2024

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев

Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов России Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минэкономики Максим Решетников

Слева направо: министр финансов России Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Предприниматель, рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)

Предприниматель, рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов (слева) и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов (слева) и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и председатель совета директоров горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и председатель совета директоров горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вице-премьер Дмитрий Патрушев (в центре)

Вице-премьер Дмитрий Патрушев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики России Сергей Цивилев

Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов, президент Боливии Луис Арсе, президент России Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Слева направо: политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов, президент Боливии Луис Арсе, президент России Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре)

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: вице-премьер Александр Новак, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Слева направо: вице-премьер Александр Новак, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева

Глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Статс-секретарь—замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков

Статс-секретарь—замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Статс-секретарь—замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

Статс-секретарь—замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зампредседателя Совфеда Инна Святенко (слева) и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Зампредседателя Совфеда Инна Святенко (слева) и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова

Член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: зампредседателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов

Слева направо: зампредседателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление президента РФ Владимира Путина (на экране) в холле центра «Экспофорум»

Выступление президента РФ Владимира Путина (на экране) в холле центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель в Совете федерации от Пермского края Алексей Пушков

Представитель в Совете федерации от Пермского края Алексей Пушков

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко (слева) и министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Вице-премьер Александр Новак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов России Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Коммерсантъ / Полина Пучкова

Предприниматель, рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов (слева) и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и председатель совета директоров горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко

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Вице-премьер Дмитрий Патрушев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: политолог и модератор пленарной сессии ПМЭФ Сергей Караганов, президент Боливии Луис Арсе, президент России Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: вице-премьер Александр Новак, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Статс-секретарь—замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (слева) и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Статс-секретарь—замминистра финансов РФ Алексей Сазанов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель правления, гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зампредседателя Совфеда Инна Святенко (слева) и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: зампредседателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрий Зауэрс, директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступление президента РФ Владимира Путина (на экране) в холле центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

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Представитель в Совете федерации от Пермского края Алексей Пушков

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев

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Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

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Ключевой инструмент перераспределения средств в приоритетные секторы — дополнительные налоговые доходы от повышения налога на прибыль. «Почему бизнес не инвестирует в станки, электронику, беспилотники? Хороший бизнес, почему вы не инвестируете? Вы говорите: "Дайте денег государства". И будем давать государственные деньги, потому что видим, что секторы проседают... Для этого мы сейчас перераспределяем эти ресурсы»,— пояснял глава Минфина Антон Силуанов на завтраке «Сбера». Публично бизнес с налоговыми изменениями соглашается, хотя перспективы изменения рентных налогов его беспокоят: так, владелец «Северстали» Алексей Мордашов прямо критиковал налоговую неопределенность, добиваясь запрета на изменение любых сборов до конца календарного года, однако Минфин так же прямо признавал: зафиксировать все при изменении налоговой конструкции невозможно.

Другой чувствительный вопрос для бизнеса — налоговые вычеты для тех, кто инвестирует в нужные государству отрасли: их инвестпланы требуют опоры на гарантии, но не везде могут их найти.

Так, само государство с приоритетами определилось далеко не полностью: если уже действующие региональные инвествычеты ориентированы на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, то на новый федеральный инвестиционный налоговый вычет (ИНВ, механизм которого до сих пор в разработке), по мнению главы Минэкономики Максима Решетникова, уже сгрузили все проблемы: одни хотят за счет ИНВ поддерживать искусственный интеллект, другие — горно-обогатительные комбинаты, третьи — машиностроение. В РСПП рассчитывали, что в ИНВ учтут самые разные инвестиции — в основной капитал, технологическое перевооружение, образование и здоровье сотрудников, но пока внести ясность не смог и Кремль, предложивший лишь еще одно расширение — применять ИНВ для групп компаний. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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