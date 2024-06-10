Лазеры перевели с Китая на Индию

Отгрузки российского производителя лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» в родственную IPG Photonics India выросли на 62% год к году, а дебиторская задолженность последней перед поставщиком — более чем вдвое. Раньше НТО продавало продукцию преимущественно в Китай, но спрос не оправдал ожиданий на фоне высокой конкуренции. Рынок лазерных технологий в Индии растет, эксперты допускают также, что страна служит промежуточным пунктом для поставок в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (справа) во время посещения НТО «ИРЭ-Полюс» в подмосковном Фрязино (2009 год)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости Дмитрий Медведев (справа) во время посещения НТО «ИРЭ-Полюс» в подмосковном Фрязино (2009 год)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Крупнейший российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаров в адрес индийской структуры IPG Photonics India на 62%, до 539,4 млн руб., следует из финансовой отчетности компании. Выросла и дебиторская задолженность индийской компании перед «ИРЭ-Полюсом» — в 2,74 раза, до 417,1 млн руб., что больше, чем у любой другой структуры IPG Photonics. В структуре операций с другими организациями группы больше приходится только на поставки китайской IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co. (1,34 млрд руб.), однако они упали более чем втрое.

«ИРЭ-Полюс» — предприятие холдинга IPG Photonics, основанного в 1990 году Валентином Гапонцевым. Холдинг занимается разработкой и производством лазерного оборудования и волоконных лазеров для связи. По итогам 2023 года выручка составила $1,29 млрд. Сейчас головной офис IPG располагается в США, с 2021 года его возглавляет Евгений Щербаков.

В документах «ИРЭ-Полюс» и IPG Photonics не объясняется, с чем связан рост поставок в Индию, однако проблемы в Китае отмечало руководство материнской компании: финансовый директор Тим Мэммен, комментируя финансовые результаты 2023 года, связывал ситуацию с обострением конкуренции в зрелых сегментах рынка (промышленной резки и маркировки) и низким спросом в других сегментах. В первом квартале 2024 года, как сообщал господин Мэммен, спрос в упомянутых сегментах снизился год в году, а выручка IPG Photonics на рыке КНР снизилась на 38% год к году, до $62,7 млн. При этом в пояснениях к отчету за первый квартал 2024 года IPG Photonics отмечает, что российское подразделение «исторически поставляло готовую продукцию в Китай». Во втором полугодии в холдинге ожидают роста спроса в КНР за счет производителей электромобилей.

Между тем НТО «ИРЭ-Полюс», которое завершило 2022 год с чистым убытком в 5,54 млрд руб., в 2023 году вернулось к прибыли, которая составила 816,7 млн руб. на фоне падения выручки в 2,7 раза, до 6,21 млрд руб. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Коммерческие отношения «ИРЭ-Полюса» с европейскими подразделениями IPG в 2023 году предсказуемо сократились.

Поставки товаров немецкой IPG Laser GmbH, ранее крупнейшего контрагента (в 2022 году реализовано товаров на 9,09 млрд руб.), упали почти в 50 раз, до 184,1 млн руб. Компания также прекратила закупать товары и услуги у структур IPG Photonics в Европе, хотя в 2022 году закупки у одной IPG Laser GmbH превышали 1,8 млрд руб.

ЕС, отмечает старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова, «запретил поставки любых лазеров из РФ». США импортных ограничений не вводили, но установили экспортные, «Индия же в общей тенденции санкций не участвует, и никаких импортных ограничений не вводила». Однако главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян считает, что в первую очередь НТО «ИРЭ-Полюс» «повысило интенсивность взаимодействия с индийскими партнерами на фоне снижения спроса в Китае», а прибыль получило «благодаря сокращению расходов».

Согласно оценкам индийской консалтинговой компании Mordor Intelligence, объем рынка лазеров в Индии в 2024 году составит $1,55 млрд и, по прогнозам агентства, достигнет $3,57 млрд к 2029 году. Ключевыми драйверами рынка консультанты называют автомобильную и тяжелую промышленность, электронику и железнодорожный транспорт.

«ИРЭ-Полюс» логично развивать отношения с участниками рынка в Индии, считает президент Zelax Сергей Сухман: «Она не является “токсичной” страной для российского бизнеса и давно взяла курс на повышение уровня технологичности». По мнению директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, «индийская дочерняя компания может перепродавать российскую продукцию и на другие рынки». Однако глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин допускает, что IPG Photonics стремилась целенаправленно поднять прибыльность российского юрлица «из-за угрозы национализации российского бизнеса».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев