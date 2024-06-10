Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лазеры перевели с Китая на Индию

Российская структура IPG Photonics меняет направление поставок

Отгрузки российского производителя лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» в родственную IPG Photonics India выросли на 62% год к году, а дебиторская задолженность последней перед поставщиком — более чем вдвое. Раньше НТО продавало продукцию преимущественно в Китай, но спрос не оправдал ожиданий на фоне высокой конкуренции. Рынок лазерных технологий в Индии растет, эксперты допускают также, что страна служит промежуточным пунктом для поставок в другие регионы.

Дмитрий Медведев (справа) во время посещения НТО «ИРЭ-Полюс» в подмосковном Фрязино (2009 год)

Дмитрий Медведев (справа) во время посещения НТО «ИРЭ-Полюс» в подмосковном Фрязино (2009 год)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Дмитрий Медведев (справа) во время посещения НТО «ИРЭ-Полюс» в подмосковном Фрязино (2009 год)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Крупнейший российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаров в адрес индийской структуры IPG Photonics India на 62%, до 539,4 млн руб., следует из финансовой отчетности компании. Выросла и дебиторская задолженность индийской компании перед «ИРЭ-Полюсом» — в 2,74 раза, до 417,1 млн руб., что больше, чем у любой другой структуры IPG Photonics. В структуре операций с другими организациями группы больше приходится только на поставки китайской IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co. (1,34 млрд руб.), однако они упали более чем втрое.

«ИРЭ-Полюс» — предприятие холдинга IPG Photonics, основанного в 1990 году Валентином Гапонцевым. Холдинг занимается разработкой и производством лазерного оборудования и волоконных лазеров для связи. По итогам 2023 года выручка составила $1,29 млрд. Сейчас головной офис IPG располагается в США, с 2021 года его возглавляет Евгений Щербаков.

В документах «ИРЭ-Полюс» и IPG Photonics не объясняется, с чем связан рост поставок в Индию, однако проблемы в Китае отмечало руководство материнской компании: финансовый директор Тим Мэммен, комментируя финансовые результаты 2023 года, связывал ситуацию с обострением конкуренции в зрелых сегментах рынка (промышленной резки и маркировки) и низким спросом в других сегментах. В первом квартале 2024 года, как сообщал господин Мэммен, спрос в упомянутых сегментах снизился год в году, а выручка IPG Photonics на рыке КНР снизилась на 38% год к году, до $62,7 млн. При этом в пояснениях к отчету за первый квартал 2024 года IPG Photonics отмечает, что российское подразделение «исторически поставляло готовую продукцию в Китай». Во втором полугодии в холдинге ожидают роста спроса в КНР за счет производителей электромобилей.

Между тем НТО «ИРЭ-Полюс», которое завершило 2022 год с чистым убытком в 5,54 млрд руб., в 2023 году вернулось к прибыли, которая составила 816,7 млн руб. на фоне падения выручки в 2,7 раза, до 6,21 млрд руб. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Коммерческие отношения «ИРЭ-Полюса» с европейскими подразделениями IPG в 2023 году предсказуемо сократились.

Поставки товаров немецкой IPG Laser GmbH, ранее крупнейшего контрагента (в 2022 году реализовано товаров на 9,09 млрд руб.), упали почти в 50 раз, до 184,1 млн руб. Компания также прекратила закупать товары и услуги у структур IPG Photonics в Европе, хотя в 2022 году закупки у одной IPG Laser GmbH превышали 1,8 млрд руб.

ЕС, отмечает старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова, «запретил поставки любых лазеров из РФ». США импортных ограничений не вводили, но установили экспортные, «Индия же в общей тенденции санкций не участвует, и никаких импортных ограничений не вводила». Однако главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян считает, что в первую очередь НТО «ИРЭ-Полюс» «повысило интенсивность взаимодействия с индийскими партнерами на фоне снижения спроса в Китае», а прибыль получило «благодаря сокращению расходов».

Согласно оценкам индийской консалтинговой компании Mordor Intelligence, объем рынка лазеров в Индии в 2024 году составит $1,55 млрд и, по прогнозам агентства, достигнет $3,57 млрд к 2029 году. Ключевыми драйверами рынка консультанты называют автомобильную и тяжелую промышленность, электронику и железнодорожный транспорт.

«ИРЭ-Полюс» логично развивать отношения с участниками рынка в Индии, считает президент Zelax Сергей Сухман: «Она не является “токсичной” страной для российского бизнеса и давно взяла курс на повышение уровня технологичности». По мнению директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, «индийская дочерняя компания может перепродавать российскую продукцию и на другие рынки». Однако глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин допускает, что IPG Photonics стремилась целенаправленно поднять прибыльность российского юрлица «из-за угрозы национализации российского бизнеса».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...