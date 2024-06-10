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Коммерсантъ FM
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Ритейлер взялся за игрушки

Этот сегмент оказался востребованным у сетей

Ритейлеры стремятся занять нишу специализированных магазинов игрушек, освободившуюся после ухода Hamley’s и банкротства «Той.ру». Так, Inventive Retail Group открыла в Москве тестовый магазин игрушек Toystore маленькой площади с международными, китайскими и собственными брендами и планирует масштабировать эту модель. Однако, отмечают эксперты, магазинам игрушек сейчас сложно конкурировать с маркетплейсами, а в офлайне больше востребованы точки большей площади с широким ассортиментом.

Фото: ТРЦ «Город Лефортово»

Фото: ТРЦ «Город Лефортово»

Inventive Retail Group (IRG) открыла в апреле первый магазин игрушек площадью 60 кв. м под новым брендом Toystore в торгцентре «Город Лефортово» в Москве, сообщил “Ъ” вице-президент по корпоративным продажам компании Илья Лавренов. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, затраты на открытие точки продаж такой площади могут достигать 10 млн руб.

Площадка в «Городе Лефортово» — тестовая для Toystore: по результатам ее работы будет принято решение о масштабировании. Как говорит Илья Лавренов, в будущем планируется открывать магазины большей площадью — до 100 кв. м со средним чеком около 3 тыс. руб. Эти точки продаж группа пока намерена открывать в торгцентрах в спальных районах — «там, где есть дети», говорит топ-менеджер.

Inventive Retail Group управляет сетями «Мир кубиков», Streetbeat, Hiker, Amazing Red, UNOde50, restore:, монобрендовыми салонами Samsung и Xiaomi. Входит в ГК «Ланит» Филиппа Генса. В 2023 году выручка группы составила 78 млрд руб., число магазинов достигло 467.

По словам господина Лавренова, ядро целевой аудитории Toystore — дети от 3 до 14 лет, при этом ассортимент магазина в большей степени, чем «Мир кубиков», ориентирован на девочек: «Стержень концепции — шопинг как развлечение, включающий консультации, наличие распакованных игрушек и их тестирование в магазине». В ассортименте сети как известные производители (Zuru, Welly, Lego, Marvel), так и китайские, а также собственные марки Kid Rocks и Brick Labs.

Михаил Бурмистров считает, что выбранный формат маленькой площади «очень требователен к формированию ассортимента», который в таком специализированном магазине должен быть «уникальным и тщательно выверенным». Притом что IRG, по его мнению, сможет сформировать ассортимент, отличный от офлайн-ритейла, добиться разницы с маркетплейсами будет очень сложно. Эксперт считает, что такие магазины можно было бы запустить как часть омниканального бизнеса, чтобы точки работали в том числе как пункты выдачи заказа. По словам представителя IRG, пока компания пробует только офлайн-формат.

После ухода с российского рынка глобальных брендов, включая Hamley’s, и банкротства «Той.ру» ниша магазинов детских игрушек относительно свободна, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Сейчас среди самых популярных магазинов игрушек — детские универмаги («Детский мир», Rich Family), магазины, совмещающие игрушки с товарами для хобби («Леонардо»), либо узкоотраслевые (Hobby Games), отмечает Михаил Бурмистров. Большая часть обособленных магазинов игрушек не выдержала конкуренции с маркетплейсами, считает он.

В специализированный магазин игрушек пойдут только ради подарка, это «нестабильные и очень сезонные покупки», согласен владелец сети «Леонардо» Борис Кац. Для выживания магазина в ассортименте нужны сопутствующие товары, а с развитием маркетплейсов «необходимость в таких магазинах практически пропала», полагает он. В «Леонардо», по словам господина Каца, доля именно игрушек низкая, а основной ассортимент — товары, предназначенные для развития творческого мышления, мелкой моторики,— продается всегда стабильно.

Полина Гриценко

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