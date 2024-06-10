Склады переходят все границы

Увеличение в РФ спроса на транзитные поставки через Центральную Азию, Закавказье и Белоруссию с учетом развития маркетплейсов привели росту складского предложения на 14%. В следующие два года экспозиция может расшириться еще на 37%. Из-за низкой вакантности стоимость аренды складов в ближнем зарубежье может превышать показатели России. Но выходить на эти рынки девелоперы не спешат из-за административных барьеров и рисков: объемам поставок угрожает ужесточение таможенного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем качественных складов в странах Центральной Азии, Закавказья и Белоруссии в первом квартале достиг 4,1 млн кв. м, увеличившись год к году на 14%, посчитали в NF Group. За январь—март сдано 47 тыс. кв. м, на 44% больше, чем годом ранее. За два года предложение может увеличиться еще на 37%, до 5,6 млн кв. м, отмечают аналитики. Партнер NF Group Константин Фомиченко поясняет, что рост складских рынков постсоветских стран происходит, в частности, на фоне высокого спроса российских компаний. Тренд сохранится, пока в России не изменится внутренняя конъюнктура, констатирует заместитель гендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян.

Одним из драйверов роста господин Фомиченко считает маркетплейсы: Ozon и Wildberries формируют логистические хабы в Центральной Азии.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко добавляет, что эти игроки реализуют для себя build-to-suit-проекты, способствуя увеличению темпов строительства. Сооснователь и партнер Bright Rich | Corfac International Евгений Титаренко замечает, что только в Казахстане неудовлетворенный спрос составляет более 500 тыс. кв. м. Его формирует e-commerce, логистические операторы, дистрибуторы и ритейлеры.

Коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев обращает внимание на растущий объем транзита международного грузового трафика. Через постсоветские страны в Россию, по его словам, доставляют продукты питания, электронику, текстиль, автомобили, промышленное оборудование и пр. Артем Васканян отмечает, что объем поставок увеличивается за счет роста потребительского спроса.

Вакантность складов ближнего зарубежья составляет всего 2%, следует из данных NF Group.

В Азербайджане показатель за год сократился с 13,3% до 1,2%, в Узбекистане — с 4,5% до 0%. На относительно крупных и востребованных рынках Белоруссии и Казахстана сейчас пустуют 0% и 1,6% складов. Нет свободных площадей в Киргизии, Грузии и Таджикистане, в Армении — 1,1%.

Ограниченное предложение стимулирует рост ставок. В Казахстане, по данным NF Group, средняя стоимость аренды складов класса А за год выросла на 35,3%, до $153 за 1 кв. м в год, в Узбекистане показатель достигает $156. В Киргизии объекты класса В подорожали на 20%, до $72 за 1 кв. м в год. В среднем аренда качественного склада в Центральной Азии стоит $114–156 за 1 кв. м в год, в Москве и области — $124, в регионах России — $108, отмечают NF Group.

Новые проекты дефицит пока не покрывают. Появляются в основном единичные объекты площадью около 30 тыс. кв. м, говорит господин Афанасенко. Константин Фомиченко предполагает, что активность сдерживают небольшое число инвесторов, высокая стоимость финансирования, нехватка опытных подрядчиков. Инвестиционный директор Parus Asset Management Алексей Смердов считает, что выход российских застройщиков на новые рынки останавливают административные барьеры и особенности ведения бизнеса в отдельных странах. Партнер Skladman USG Александр Хомич добавляет отсутствие мотивации: внутренний российский рынок складов растет, и необходимости выходить в новые страны у девелоперов нет.

Руководитель направления развития международных продуктов СДЭК Дмитрий Чуклай не исключает, что в дальнейшем на поставки через постсоветские страны негативно повлияет ужесточение таможенного контроля. Совладелец ПЭК Вадим Филатов говорит, что власти Казахстана, например, вводят требования получения специальных справок для экспорта категорий товаров без уведомления. Проверки, предполагающие частичную выгрузку товаров, на границе могут проводить российские органы, замечает эксперт. Это, по его словам, может приводить к увеличению среднего срока доставки из Казахстана с 15 до 21 дня. Средний срок перевозки между Россией и Белоруссией, говорит господин Филатов, за год вырос в два раза, до четырех дней, из-за внедрения системы досмотров.

Александра Мерцалова