Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На всем затоваренном пространстве

Ближнему зарубежью не хватает складов на новую российскую логистику

Развитие параллельного импорта и новых маршрутов поставок привело к нехватке складских площадей в постсоветских странах, а потенциальный спрос превысил 1 млн кв. м. Это позволило собственникам объектов поднять ставки аренды на 25–30%, но запускать новые площади инвесторы не спешат из-за сомнений в сохранении текущих маршрутов. Турция, на которую перераспределилась часть потока из Казахстана, внушает рынку больше уверенности.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Потенциальный спрос на склады в ближнем зарубежье в основном со стороны российских компаний до 2025 года оценивается минимум в 1,1 млн кв. м, подсчитали в NF Group. Аналитики анализировали рынки Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Грузии, отметив нехватку площадей. С 2022 года компании из РФ заняли на постсоветских рынках 250 тыс. кв. м складских площадей, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. «Потенциал во многом ограничен дефицитным предложением»,— замечает она.

По данным NF Group, в Грузии (объем складского рынка — 74 тыс. кв. м), Армении (72 тыс. кв. м), Киргизии (46 тыс. кв. м) и Таджикистане (10 тыс. кв. м) свободных складов нет. В Белоруссии (1,6 млн кв. м) пустует 0,3%, в Казахстане (1,3 млн кв. м) — не более 1%, в Узбекистане (208 тыс. кв. м) — 5,2%, в Азербайджане (400 тыс. кв. м) — 5,8%.

Российский бизнес начал активно интересоваться складами в Закавказье и Центральной Азии в условиях ужесточения западных санкций.

Первый всплеск спроса консультанты зафиксировали год назад (см. “Ъ” от 18 октября 2022 года). Президент таможенного брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская говорит, что направления используются в основном для параллельного импорта электроники, запчастей и т. д. Через Киргизию, по ее словам, часто проходят китайские автомобили. Дополнительным фактором стало развитие на этих рынках российских маркетплейсов. Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко добавляет, что спрос сформировали и международные производители, решившие «переехать» из России.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в условиях дефицита складов российские компании могут либо участвовать в их строительстве по схеме built-to-suit, либо перераспределять часть объемов на другие направления. Часть потока из Казахстана уже перенесена в Турцию и ОАЭ, растет канал поставок через Китай, замечает он. Госпожа Шленская тоже называет Дубай и Турцию востребованными. В Турции, по ее словам, дефицита складских площадей нет, хотя свободных объектов мало.

Спрос позволяет собственникам повышать ставки.

По словам госпожи Ногай, во многих постсоветских странах с начала года стоимость аренды складов выросла на 25–30%. В Центральной Азии аренда объектов класса А обходится в среднем в $120–140 за кв. м в год, в Белоруссии — $78, в Азербайджане — $60, по данным NF Group. В Московском регионе по итогам третьего квартала аренда складов, по оценке Ricci, в среднем обходилась в 7,5 тыс. руб. ($93) за кв. м в год. По мнению партнера Commonwealth Partnership Юлии Токаревой, ставки растут не только из-за дефицита предложения, но и из-за удорожания строительства.

Как рос спрос на логопарки в странах СНГ

Ввод новых складов на постсоветских рынках остается сдержанным. Партнер NF Group Константин Фомиченко говорит, что до конца года заявлен ввод 161 тыс. кв. м, а большинство проектов на более поздний срок пока в стадии планирования. Российские девелоперы энтузиазма в части постсоветских стран не испытывают. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников связывает это с благоприятной конъюнктурой внутреннего рынка. По данным Ricci, в Москве и области пустует 0,4% складов, многие регионы характеризуются растущим спросом (см. “Ъ” от 19 сентября). Для выхода в новую локацию также нужно верить в ликвидность местного рынка, развитие инфраструктуры, доступность материалов, указывает господин Постников.

Виктор Афанасенко связывает риски новых рынков с высокой инфляцией и ключевой ставкой, а также спецификой покупательских паттернов населения. Исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский говорит, что для развития логистических мощностей нужна уверенность инвесторов, что коридор поставок сохранится. В отношении, например, Казахстана у рынка, по его словам, такого понимания нет в свете неоднозначных заявлений властей страны, и Турция сегодня кажется более надежным вариантом.

Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...