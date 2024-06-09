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Коммерсантъ FM
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Больше 80 тыс. россиян заражены коронавирусом, 20 тыс. находятся в больницах

Больше 20 тыс. человек находятся на лечении в российских медучреждениях с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего инфицированы больше 80 тыс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что в стране следят за изменчивостью коронавируса, эффективностью вакцин, лекарств и терапии. «В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию»,— сказал господин Мурашко.

В России в 2023 году, как сообщалось ранее, было выявлено больше 39,8 млн инфекционных и паразитарных заболеваний — это на 30% меньше, чем в 2022-м. Экономический ущерб от 34 инфекционных болезней составил 1 трлн и 87 млн руб. Заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 83% к 2022 году. За год зафиксировано 2,1 млн случаев заражения COVID-19. Заболеваемость детей до 17 лет была ниже в семь раз. Практически в 100% случаев преобладал вариант «омикрон».

О заболеваемости COVID-19 в 2024 году — в материале «Ъ» «Россиян ждет легкий FLiRT».

Леонид Уварчев

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