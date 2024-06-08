Глава ФОМС сообщил о неограниченной медреабилитации участников СВО

Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что участники военной операции могут проходить реабилитацию в рамках ОМС неограниченное количество времени. Господин Баланин уточнил, что при лечении используют в том числе реконструктивные и пластические операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

«Программой госгарантий предусмотрено проведение продолжительной медицинской реабилитации длительностью 30 суток и более для ветеранов боевых действий… При этом важно отметить, что пациенты будут находиться на лечении столько, сколько потребуется для их восстановления и лечения»,— сообщил Илья Баланин агентству ТАСС на ПМЭФ.

По словам главы ФОМС, реабилитация участников военной операции проходит в амбулаторных условиях, дневном и круглосуточном стационарах. Он добавил, что по госпрограмме также открыты кабинеты медико-психологического консультирования. Там можно получить консультацию и направление на дальнейшее обследование или лечение, уточнил Илья Баланин.

В апреле президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Организация занимается предоставлением помощи участникам военной операции после их возращения с боевых действий. По словам госпожи Цивилевой, за год организация получила 910 тыс. обращений.

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