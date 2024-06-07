Путин: осознанной миграционной политики в России пока не выстроено

Президент Владимир Путин считает необходимым вернуться к обсуждению миграционной политики. Он подчеркнул, что России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов. Глава государства подчеркнул, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика

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«Вернуться к этому вопросу (миграционной политики.— "Ъ"), и как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, она есть»,— сказал президент во время дискуссии на ПМЭФ.

Глава государства напомнил, что Федеральная миграционная служба была упразднена в 2016 году, а ее функции и полномочия передали МВД. «Получается ли там эффективная работа или нет — большой вопрос»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, в направлении выстраивания осмысленной миграционной политики нужно будет сделать очень многое. Он уточнил, что властям страны необходимо определить, как готовить мигрантов с точки зрения языка и традиций, чтобы им было комфортно в России. Крое того, они не должны создавать никаких проблем на рынке труда или в быту.

Обсуждение миграционной политики началось после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В середине мая глава МВД Владимир Колокольцев объявил о начале подготовки реформы регулирования миграции. 29 мая МВД отчиталось, что в период с января по апрель из России выслали 22 тыс. иностранцев.

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