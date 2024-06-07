Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: осознанной миграционной политики в России пока не выстроено

Президент Владимир Путин считает необходимым вернуться к обсуждению миграционной политики. Он подчеркнул, что России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов. Глава государства подчеркнул, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вернуться к этому вопросу (миграционной политики.— "Ъ"), и как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, она есть»,— сказал президент во время дискуссии на ПМЭФ.

Глава государства напомнил, что Федеральная миграционная служба была упразднена в 2016 году, а ее функции и полномочия передали МВД. «Получается ли там эффективная работа или нет — большой вопрос»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, в направлении выстраивания осмысленной миграционной политики нужно будет сделать очень многое. Он уточнил, что властям страны необходимо определить, как готовить мигрантов с точки зрения языка и традиций, чтобы им было комфортно в России. Крое того, они не должны создавать никаких проблем на рынке труда или в быту.

Обсуждение миграционной политики началось после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В середине мая глава МВД Владимир Колокольцев объявил о начале подготовки реформы регулирования миграции. 29 мая МВД отчиталось, что в период с января по апрель из России выслали 22 тыс. иностранцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантов окружают цифровизацией».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...