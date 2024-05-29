Из России за первый квартал 2024 года выслали около 22 тыс. иностранцев

В первом квартале 2024 года было принято около 38 тыс. решений о высылке иностранных граждан из России, что на 28,5% больше, чем в прошедшем году. За период с января по апрель текущего года из страны было выслано около 22 тыс. иностранцев, что почти в два раза превышает показатель предыдущего года. Гражданства за это время лишили 669 человек, следует из аналитической справки МВД.

Согласно данным МВД, за первый квартал 2024 года число отказов во въезде выросло примерно до 79 тыс. Это на 24 тыс. больше, чем годом раннее. Почти на 41% сократилось количество одобренных разрешений на временное проживание, а количество разрешенных видов на жительство уменьшилось на 20,1%.

Результатом проведенной работы в части реализации административного законодательства за первый квартал текущего года стал рост на 18,7% (676 209) количества составленных протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Общее число протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции достигло 490 187 (+3,4%).

Кроме того, по информации ведомства, в 2,5 раза (до 676) возросло число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Также в два раза увеличилось число предварительно расследованных дел по таким преступлениям. В сообщении отмечается, что за этот период времени почти на 50% сократилось количество людей, принятых в российское гражданство. В МВД это связывают с признанием гражданами России жителей новых субъектов страны.

В середине мая министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о начале подготовки реформы регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов. Ужесточение миграционной политики началось после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда трое граждан Таджикистана расстреляли 145 человек. В начале апреля МВД завершило работу над законопроектом об ужесточении госконтроля в сфере миграции. Теперь иностранцы обязаны сдавать биометрию, а также срок их пребывания в стране сократился до 90 дней в год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантов окружают цифровизацией».

Ольга Семеновых