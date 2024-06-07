Треть трамвайного парка Кемерово не вышла на линию после аварии со 140 пострадавшими
Треть трамвайного парка Кемерово не вышла на линию после громкого ДТП
Около трети трамвайного парка Кемерово не вышло сегодня, 7 июня, на линию. В АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) сообщили, что вместо 54 вагонов были выведены 20. В организации пояснили, что часть трамваев не пустили по техническим причинам.
Столкновение трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
Фото: @SKRKuzbass
«Работы по их техническому обслуживанию были продолжены. Вагоны постепенно начали выходить на линию с 8:00»,— пояснили в КЭТК (цитата по ТАСС). Также в компании отметили, что у трамвайного парка города отмечается высокий уровень износа. Об этом же ранее говорили и власти региона. В среднем износ оценивается в 90%.
Вчера в Кемерово столкнулись два трамвая. В СУ СКР по региону сообщили, что среди пострадавших более 140 человек, а также один погибший. Директор и мастер КЭТК были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Также ведомство расследует уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, неустановленные должностные лица управления транспорта и связи кемеровской администрации не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью КЭТК. Это впоследствии привело к ДТП с участием двух трамваев.
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