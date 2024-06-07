Треть трамвайного парка Кемерово не вышла на линию после аварии со 140 пострадавшими

Около трети трамвайного парка Кемерово не вышло сегодня, 7 июня, на линию. В АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) сообщили, что вместо 54 вагонов были выведены 20. В организации пояснили, что часть трамваев не пустили по техническим причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновение трамваев на Логовом шоссе в Кемерове

Фото: @SKRKuzbass Столкновение трамваев на Логовом шоссе в Кемерове

Фото: @SKRKuzbass

«Работы по их техническому обслуживанию были продолжены. Вагоны постепенно начали выходить на линию с 8:00»,— пояснили в КЭТК (цитата по ТАСС). Также в компании отметили, что у трамвайного парка города отмечается высокий уровень износа. Об этом же ранее говорили и власти региона. В среднем износ оценивается в 90%.

Вчера в Кемерово столкнулись два трамвая. В СУ СКР по региону сообщили, что среди пострадавших более 140 человек, а также один погибший. Директор и мастер КЭТК были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Также ведомство расследует уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, неустановленные должностные лица управления транспорта и связи кемеровской администрации не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью КЭТК. Это впоследствии привело к ДТП с участием двух трамваев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамваи не разошлись».

Александра Стрелкова, Новосибирск