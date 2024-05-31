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Коммерсантъ FM
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Словацкого премьера Фицо перевели из больницы домой

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо перевели из больницы в Банска-Бистрицы, куда он был госпитализирован после покушения, домой в Братиславу. Об этом сообщает местный портал Dennik N.

Его источники рассказали, что премьер продолжит лечение дома. Сколько займет его полное восстановление, не уточняется. Вокруг дома политика усилили патрули охранников и полицейских.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его взгляды

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15 мая господин Фицо получил несколько пулевых ранений, его прооперировали в тот же день. Задержанный на месте стрелок — 71-летний писатель Юрай Цинтула — объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему грозит пожизненное заключение. 25 мая консилиум врачей констатировал улучшение состояния здоровья премьера.

О покушении — в материале «Ъ» «Это волк-одиночка, который активизировался после выборов».

Лаура Кеффер

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