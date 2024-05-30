В Первомайске поврежден газопровод в результате обстрела ВСУ

Подразделения ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР), заявила пресс-секретарь главы республики Анна Романова. По ее словам, в результате поврежден газопровод.

«ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами "Хаймарс". Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. Газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания»,— сказала ТАСС госпожа Романова.

21 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле Свердловска. По его словам, ВСУ нанесли удар по городу кассетными боеприпасами. В результате атаки был поврежден склад с горюче-смазочными материалами, произошел пожар. Пострадали восемь человек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер