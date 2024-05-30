Силуанов сообщил о повышении налоговых вычетов на второго и третьего ребенка

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о повышении стандартных вычетов НДФЛ на доходы физлиц на второго и третьего ребенка. Они будут увеличены с 1,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. и с 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Дополнительно повышаются стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц на второго и третьего ребенка — с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. руб. и с 3 тыс. до 6 тыс. руб. соответственно — с одновременным увеличением до 450 тыс. руб. совокупного дохода, до достижения которого эти вычеты будут применяться»,— сказал министр на заседании правительства (цитата по сайту правительства).

Антон Силуанов добавил, что налоговый вычет в размере 6 тыс. руб. в год установят для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит диспансеризацию. Он также напомнил, что ранее Минфин предложил снизить налоговую ставку с 13% до 6% для семей с двумя и более детьми.

Увеличить налоговый вычет за детей в феврале предложил президент Владимир Путин. Он же выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения. 28 мая Минфин представил параметры реформы: ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— 22%. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин сыграл сбор».