Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов сообщил о повышении налоговых вычетов на второго и третьего ребенка

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о повышении стандартных вычетов НДФЛ на доходы физлиц на второго и третьего ребенка. Они будут увеличены с 1,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. и с 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. соответственно.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Дополнительно повышаются стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц на второго и третьего ребенка — с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. руб. и с 3 тыс. до 6 тыс. руб. соответственно — с одновременным увеличением до 450 тыс. руб. совокупного дохода, до достижения которого эти вычеты будут применяться»,— сказал министр на заседании правительства (цитата по сайту правительства).

Антон Силуанов добавил, что налоговый вычет в размере 6 тыс. руб. в год установят для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит диспансеризацию. Он также напомнил, что ранее Минфин предложил снизить налоговую ставку с 13% до 6% для семей с двумя и более детьми.

Увеличить налоговый вычет за детей в феврале предложил президент Владимир Путин. Он же выступил за введение прогрессивной шкалы налогообложения. 28 мая Минфин представил параметры реформы: ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— 22%. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...